  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NUMEROLOGIJA

Število usode: preverite, ali vam je namenjeno bogastvo ali večna ljubezen

Število usode določa življenjsko pot, izračunajte ga in poglejte, kaj vam je namenilo življenje.
FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages
FOTO: Dzhulbee/Gettyimages
FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages
FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages
FOTO: Dzhulbee/Gettyimages
M. Fl.
 25. 6. 2026 | 06:00
4:47
A+A-

Ste se kdaj vprašali, zakaj na nekaterih življenjskih področjih z lahkoto nizate uspehe, medtem ko drugje naletite na stalne izzive? Po numerologiji se odgovor skriva v vašem številu usode, edinstvenem energijskem zapisu, ki ga dobimo v trenutku rojstva. Ta številka ni le matematični seštevek, temveč odraz vaših prirojenih darov, talentov in življenjske misije, ki jo je vaša duša izbrala.

Da bi izračunali svojo pot, napišite celoten datum rojstva in dokler ne dobite enomestnega števila od 1 do 9 seštevajte vse številke. Če ste denimo rojeni 12. 5. 1990, seštejete 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 29, nato 2 + 9 = 11 in na koncu 1 + 1 = 2. Vaše število usode razkriva, v katero smer usmeriti svojo notranjo svetlobo.

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages
FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

Število usode 1: pot vizionarja in voditelja

Če je vaše število ena, je vaše bistvo v vodenju in inovacijah. Imate naravno sposobnost voditi druge in kreativno reševati težave, ki se večini zdijo nerešljive. Vaš talent je ustvarjanje nečesa povsem novega, saj ste tisti, ki postavlja trende, ne tisti, ki jim sledi. Vaša moč je v pogumu, po zaslugi katerega stopate po neznanih poteh.

Število usode 2: pot intuicije in harmonije

Dvojka simbolizira globoko empatijo in močno povezanost z notranjim svetom. Imate izjemen dar čutiti druge okoli sebe, vaša življenjska naloga pa se pogosto povezuje z družino in ustvarjanjem domačega ravnovesja. Ko ustvarite stabilno okolje, se vam začnejo odpirati tudi druga življenjska vrata. Vaš ključni izziv je, da se naučite ljubiti sebe enako močno kot druge.

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages
FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

Število usode 3: pot svetlobe in ustvarjalnega izražanja

Število tri označuje optimizem in ustvarjalno energijo. Vaša naloga je, da svojo notranjo svetlobo izražate skozi ustvarjalnost in komunikacijo. Pogosto se najbolje uresničite v okoljih, kjer lahko navdihujete druge in širite pozitivno energijo. Najbolj zasijete, ko ste svobodni v izražanju.

Število usode 4: pot stabilnosti in trajnih vrednot

Štirica predstavlja trdne temelje, disciplino in vztrajnost. Osredotočeni ste na konkretne rezultate in dolgoročne projekte. Odlikuje vas potrpežljivost, ki je drugi pogosto nimajo, zato ste zelo uspešni pri gradnji stabilnih struktur. Vaša naloga je, da zaupate procesu in gradite nekaj trajnega.

Število usode 5: pot svobode in gibanja

Petka nujno potrebuje svobodo. Spremembe, potovanja in nove izkušnje vas ohranjajo žive in motivirane. Vaš uspeh pride, ko manj razmišljate in bolj sledite občutku. Intuicija vas vodi v življenje, polno dinamike in priložnosti.

FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages
FOTO: Nikolay Ponomarenko/Gettyimages

Število usode 6: pot ljubezni in lepote

Število šest je povezano z družino, harmonijo in estetiko. Imate občutek za lepoto in sposobnost ustvarjanja prijetnega okolja. Vaša življenjska pot je močno povezana z ljubeznijo in odnosi. Ko delate tisto, kar imate radi, privlačite tudi uspeh.

Število usode 7: pot modrosti in notranje analize

Sedmica premore močan analitični um in sposobnost prepoznavanja resnice. Pogosto težko zaupate drugim, saj vidite globlje od večine ljudi. Vaša naloga je, da se naučite zaupati življenju in ne le razumu. Z ustvarjanjem ravnovesja med umom in intuicijo dosežete notranji mir.

FOTO: Dzhulbee/Gettyimages
FOTO: Dzhulbee/Gettyimages

Število usode 8: pot moči in materialnega obilja

Osem je število uspeha, denarja in vpliva. Naravno ste usmerjeni v velike projekte in upravljanje virov. Majhne ovire vas ne ustavijo, saj vedno gledate širšo sliko. Vaša moč je v pogumu, po zaslugi katerega vodite in gradite stabilnost.

Število usode 9: pot zdravljenja in univerzalne modrosti

Devetica predstavlja duhovnost, zdravljenje in navdihovanje drugih. Velikokrat ste neprecenljiva opora in čustvena ter duhovna pomoč vsem, ki jih imate radi. Pogosto v celoto povezujete materialni in duhovni svet. Vaša naloga je drugim pokazati širšo sliko življenja, piše Sensa.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
ASTRO

3 števila v datumu rojstva privlačijo denar kot magnet: numerologija razkriva skrivnost uspeha

Numerologija številom pripisuje poseben pomen, med njimi pa izstopajo 3, 6 in 8, za katera velja prepričanje, da privlačijo ljubezen, srečo in finančni uspeh.
14. 6. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Kaj pomeni, če na uri pogosto vidite 11:11? Vesolje vam pošilja znake ...

Naučite se jih prepoznati.
1. 4. 2026 | 17:01
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Rojeni na te datume so rojeni za uspeh

Numerologi trdijo, da se v rojenih na določene datume skriva veliko modrosti in potenciala.
26. 3. 2026 | 06:00

Več iz teme

numerologijaštevilo usodekarieraživljenjeljubezenzdravje
ZADNJE NOVICE
06:00
Bulvar  |  Suzy
KOT ODPRTA KNJIGA

Zvezde Instagrama: Boštjan Romih (Suzy) Kot odprta knjiga

Voditelj, ki bi si ga marsikatera mama zaželela za zeta, že vrsto let vztraja pri drugačnem pristopu.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
NUMEROLOGIJA

Število usode: preverite, ali vam je namenjeno bogastvo ali večna ljubezen

Število usode določa življenjsko pot, izračunajte ga in poglejte, kaj vam je namenilo življenje.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Retrogradni Saturn prinaša karmične obračune: katerim 5 znamenjem se bo vse slabo vrnilo milo za drago?

Poletje 2026 bo po mnenju astrologov zaznamoval eden pomembnejših astroloških dogodkov letošnjega leta – retrogradni Saturn. Planet, ki ga pogosto imenujejo tudi »gospodar karme«, se je obrnil navidezno nazaj in bo v tem položaju vztrajal več mesecev.
25. 6. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Polet
NI DOVOLJ BITI SUH

Ste vitki in športno aktivni? Kljub temu vas lahko ogroža srčni infarkt, opozarjajo strokovnjaki

Visok holesterol ni težava le ljudi s prekomerno telesno težo.
Miroslav Cvjetičanin25. 6. 2026 | 06:00
05:42
Novice  |  Slovenija
RAZBURJENI OBČANI

Vsi za protipoplavno varnost, a ukrepi naj bodo drugje

Vključitev suhih zadrževalnikov v Zgornji Savinjski dolini je razburila domačine.
Špela Kuralt25. 6. 2026 | 05:42
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Edi poskus uboja zanika, trdi, da se je Vladimir zabodel sam

Edi Bonin prav tako zanika nesoglasja z Vladimirjem Marinovićem.
Moni Černe25. 6. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNO NA DOPUST

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki