Stik z duhovnimi vodniki: to je naš notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja

Od rojstva do smrti vsakega od nas spremlja osebni duhovni vodnik. Pomaga, da živimo čim bolj polno in izpolnjujemo svojo najboljšo karmo. Oglašajo se prek naše zavesti. To je notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja. Sporočilo vodnika je vedno pretanjeno izraženo in pozorni morate biti, da ga zaznate. Ne gre nujno za znamenje, lahko je nekaj, kar slišimo, zavohamo ali občutimo, saj za komunikacijo z nami uporabljajo vse vaše čute.

Stik z vodnikom vzpostavimo tako, da globoko vdihnemo in zadržimo dih. Opazujmo, kako se zrak pomika v pljuča in iz njih. Začutili bomo lahkotnost, stres bo izginil, izdihali bomo težave. Po dveh minutah nehajmo in preverimo, kako se počutimo. Ujeli smo naravni ritem in dovolili, da se vodniki povežejo z nami. Zdaj smo odprti za sprejemanje sporočil. Vajo lahko ponovimo večkrat na dan. Ali zapremo oči in se v umu vrnemo na kraj, kjer smo bili res mirni in spočiti. Začutimo, kako smo se tedaj počutili. Poustvarimo občutek, naj nas preplavi. Po dveh minutah si je um odpočil, mi pa smo veliko bolj zavestni in čuječi. Naše življenje bo mirnejše, če izvajamo vajo trikrat na dan. Vodniki bodo tako laže prišli do nas in nam predali informacije. Lahko jim postavljamo vprašanja, ali jih prosimo za pomoč. Vzemimo list papirja in nanj natančno zapišimo cilj. »Želim shujšati za 20 kg.« Navedite osnovne korake, kako bomo to dosegli, nato prosimo za pomoč vodnike in se prepustimo vodenju.