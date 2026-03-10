  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Štiri astrološka znamenja, ki bodo to pomlad imela v ljubezni srečo

Planeti bodo z vidika ljubezni do nekaterih astroloških znakov spomladi izjemno prijazni.
M. Fl.
 10. 3. 2026 | 06:00
Venera, planet ljubezni, je bila v zadnjih nekaj tednih retrogradna. V tem obdobju smo imeli vsi priložnost razmisliti o tem, kaj nam je v romantičnih odnosih res najpomembnejše. Zdaj se ponovno premika naprej, kar prinaša romantiko in kozmične povezave zlasti štirim astrološkim znamenjem, ki bodo imela spomladi v ljubezni največ sreče.

Dvojčka

Družabni dvojčki hitro sklepate prijateljstva. Sedaj, ko se Venera ponovno premika naprej, pa imajo vsi, ki jih srečujete, več kot le prijateljski potencial. Že koledarska pomlad je zato tudi odličen čas, da se povežete s svojim krogom prijateljev in znancev. Ste kdaj pomislili, da bi tistim, ki vas imajo radi, dovolili, da vam organizirajo zmenek na slepo? Vaša zabavna in sproščena narava bi se morda z nekom, za katerega vam najbližji menijo, da bi lahko bil pravi, zelo dobro ujela. Bodite pozorni, oseba, ki jo srečate v tem času, bi lahko bila celo vaša sorodna duša.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Devica

To pomlad vam lahko prinese usodno romanco. Trenutno se skozi vaše znamenje premika južni lunin vozel. Ta v astrologiji pogosto nakazuje povezave iz preteklih življenj. Po eni strani to morda pomeni ponovno srečanje z osebo, ki je bila nekoč tista prava, po drugi pa novo osebo, ob kateri boste imeli občutek, kot da se že dolgo poznata. Čeprav imate radi praktičnost in realnost, je zdaj popoln čas, da se prepustite romantiki in sanjarjenju.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Strelec

Ste pripravljeni na svojo različico zgodbe Jej, moli, ljubi? Obožujete svobodo in se običajno ne želite prehitro ustaliti, vendar so velike možnosti, da si boste to pomlad premislili. Na potovanju boste morda srečali privlačnega neznanca, ki bo popolnoma spremenil vaš pogled na ljubezen. Kulturne razlike ali jezikovne ovire vam ne predstavljajo težave, oseba z drugačnimi prepričanji in pogledom na svet vam celo pomaga, da se v odnosu ne počutite preveč utesnjeno.

FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages
FOTO: Ivanko Brnjakovic/Gettyimages

Ribi

Hitro se prepustite domišljiji, zato se romantika pri vas pogosto razvije kot pravi vrtinec čustev. Zaslužite si ljubezen, ki je večja od življenja. Ker se Venera ta mesec giblje skozi vaše znamenje, imajo sanjske romance priložnost postati resničnost. Če ste že v zvezi, se lahko pripravite na nove pomembne korake v odnosu. Če pa še iščete partnerja, si zapišite, kakšen odnos si želite, oseba, ki ustreza vašim željam, se lahko pojavi prej, kot bi pričakovali, napoveduje portal Zodiac helps.

