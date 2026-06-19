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Štiri astrološka znamenja lahko poleti pričakujejo velike dobičke

Letošnje poletje bi lahko bilo za nekatere veliko več kot le čas dopustov in potovanj.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: GettyImages 

FOTO: GettyImages 

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages
FOTO: GettyImages 
FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
M. Fl.
 19. 6. 2026 | 06:00
3:14
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Po mnenju astrologov se določenim astrološkim znamenjem v letošnjem poletju obeta obdobje povečanih finančnih priložnosti, poslovnega napredka in nepričakovanih denarnih prilivov. Astrologinja in numerologinja Elena Šatohina meni, da kombinacija astroloških in numeroloških vplivov za štiri znamenja zodiaka tvori odlične pogoje.

Rak

Raki veljajo za največje finančne favorite tega poletja. Vstop Jupitra v njihovo znamenje odpira vrata novim poslovnim priložnostim, napredovanju in višjim prihodkom. Največ uspeha lahko pričakujejo tisti, ki delujejo na področju nepremičnin, gostinstva, menedžmenta ali osebne promocije. Obdobje med 20. junijem in 20. julijem bo še posebej ugodno za pogajanja o povišici, začetek novih projektov in različne naložbe.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogi bodo letos poleti največ pridobili prek sodelovanj in partnerstev. Finančni uspeh bi lahko prišel s pomočjo poslovnih zavezništev, vlagateljev ali podpore posameznikov iz njihove bližine. Julij in avgust prinašata možnosti za bonuse, provizije in pomembne poslovne priložnosti. Astrologi kozorogom svetujejo, naj bodo v poslovnih odnosih čim bolj transparentni, ter naj se izogibajo nepremišljenim tveganjem.

Škorpijon

Za škorpijone bi denar lahko prišel iz povsem nepričakovanih virov. Vračilo dolgov, zamujena izplačila, obresti ali celo dediščina bi lahko občutno izboljšali njihov finančni položaj. Poleg tega številne škorpijone čakajo zanimive poslovne ponudbe, zlasti na področjih tehnologije, psihologije in raziskovalnega dela. Ključ do uspeha bo pripravljenost sprejeti nove priložnosti in razmišljati zunaj ustaljenih okvirjev.

FOTO: GettyImages 
FOTO: GettyImages 

Bik

Biki vstopajo v obdobje, ko bi lahko njihov hobi ali skriti talent postal resen vir prihodkov. Ustvarjalni projekti ter delo na področju lepote, ekologije ali kmetijstva bi jim lahko prinesli več denarja, kot pričakujejo. Posebej ugodno obdobje se je začelo v sredini junija in bo trajalo do sredine julija, še eno sledi proti koncu avgusta. Astrologi bikom svetujejo, naj bodo letos poleti nekoliko pogumnejši in naj jih, ko prepoznajo dobro poslovno priložnost, ne bo strah tvegati.

FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages
FOTO: Adrian Vidal/Gettyimages

Kaj pa preostala znamenja?

Čeprav niso med največjimi finančnimi favoriti tega poletja, lahko tudi preostala znamenja prek novih poznanstev, poslovnih pogajanj in sodelovanj dosežejo napredek. Astrologi poudarjajo predvsem pomen mreženja, snovanja novih poznanstev in širjenja poklicnih stikov, saj se prek takšnih srečanj velikokrat odprejo vrata do novih virov zaslužka. Seveda je astrologija predvsem oblika zabave in navdiha, finančni uspeh je še vedno v največji meri odvisen od dela, odločitev in priložnosti, ki si jih ustvarimo sami. Kljub temu bi lahko bilo poletje 2026 za rake, kozoroge, škorpijone in bike še posebej zanimivo, piše Glossy.

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