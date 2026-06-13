Štiri ravni intuicije: bolj ko jo razvijamo, manj smo odvisni od glasov okolice

V svetu, kjer nas vsak dan zasipajo z informacijami, nasveti in mnenji, pogosto pozabimo na enega najmočnejših kompasov, ki ga nosimo v sebi - intuicijo. Prav ta notranji glas nam lahko pomaga sprejemati odločitve, ki so v našem najboljšem interesu. Strokovnjaki jo delijo na štiri ravni, ki nas vodijo od osnovnega preživetja do najglobljega zavedanja.

Prva raven je t. i. občutek v trebuhu. Najosnovnejša oblika intuicije je povezana z varnostjo in preživetjem. Zaznamo, ali je nekaj za nas dobro ali slabo, varno ali tvegano. Ta notranji alarm nas pogosto opozori hitreje, kot to zmore razum.

Druga raven izhaja iz srca. Tu stopijo v ospredje pogum, sočutje in povezanost. Sprašujemo se, ali nas življenje izpolnjuje, počnemo stvari, ki jih imamo radi, ter ali svetu dajemo najboljšo različico sebe.

Na tretji ravni se odpre prostor za domišljijo in ustvarjalnost. Tu nastajajo nove ideje, nepričakovane rešitve in drzne vizije prihodnosti. Intuicija nas spodbuja, da pogledamo onkraj običajnega in odkrijemo možnosti, ki smo jih morda spregledali.

Najvišja, četrta raven predstavlja povezavo z univerzalno modrostjo. Zavemo se, da smo del večje celote. Vprašanj ni več, ostane le zavedanje, da imamo moč spreminjati svoje življenje in ga usmerjati v želeno smer.