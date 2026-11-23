November se počasi izteka, za nekatera astrološka znamenja pa naj bi prav njegovi zadnji dnevi prinesli pomembne spremembe na finančnem področju. Po napovedih astrologinje Auste Grigutis se štirim znamenjem odpira obdobje, v katerem bi lahko bistveno izboljšala svoje finančno stanje. Astrologinja ugodne okoliščine povezuje predvsem s premiki planetov. Venera in Merkur sta po obdobju navideznega retrogradnega gibanja znova prešla v direktno gibanje, posebno pozornost pa namenja tudi srečanju Marsa in Jupitra. Ti astrološki vplivi naj bi prinesli več samozavesti, odločnosti in priložnosti za zaslužek. Po njenih napovedih bodo finančni sreči posebej naklonjene zvezde levom, tehtnicam, škorpijonom in bikom.

Lev

Za leve bi lahko bil zaključek novembra začetek novega obdobja finančnega uspeha. Mars in Jupiter sta se 16. novembra srečala v njihovem znamenju, kar naj bi po besedah astrologinje odprlo vrata pomembnim poslovnim priložnostim. »To bi lahko prineslo veliko priložnost, celo precej večjo, kot pričakujete,« je pojasnila Grigutis.

Levom se tako lahko ponudi sodelovanje s podjetjem, s katerim so si že dolgo želeli delati, napredovanje na delovnem mestu ali ponudba za bolje plačano službo. Astrologinja jih spodbuja, naj se ne zadovoljijo z manj, kot si zaslužijo, in naj samozavestneje predstavijo svoje sposobnosti. Prav pripravljenost na spremembe bi lahko bila ključna za njihov finančni napredek.

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Tehtnica

Tehtnice so po astrološki napovedi pred obdobjem, ko bi se lahko končno razrešile nekatere finančne težave, ki jih spremljajo že dlje časa. Venera, njihov vladajoči planet, je 13. novembra prešla v direktno gibanje, kar astrologinja povezuje s postopnim odpravljanjem ovir na področju denarja in kariere. Tehtnice naj bi v prihodnjih dneh predvsem spoznale, da so za svoje delo pogosto prejele premalo plačila. »Spoznali boste, da ste predolgo opravljali preveč dela za premalo denarja,« napoveduje Grigutis. Konec novembra bi bil zato lahko primeren čas za pogovor o višji plači, novih pogojih sodelovanja ali iskanju bolje plačane zaposlitve. Po besedah astrologinje bodo tehtnice lažje prepoznale svojo vrednost in se postavile zase.

Škorpijon

Škorpijonom naj bi finančne priložnosti prinesli predvsem projekti, ki so jih v preteklosti odložili ali pa jim niso namenili dovolj pozornosti. Mlaj v njihovem znamenju, ki je nastopil 9. novembra, naj bi po astrološki razlagi spodbudil nove začetke in jim pomagal znova odkriti želje, ki so jih zaradi drugih obveznosti potisnili na stran. Morda gre za poslovno zamisel, ustvarjalni projekt ali dejavnost, s katero so se že dolgo želeli ukvarjati, vendar jim je doslej primanjkovalo poguma. Astrologinja škorpijonom svetuje, naj prenehajo dvomiti o svojih sposobnostih. Prav projekt, ki se jim trenutno zdi negotov ali premalo pomemben, bi lahko v prihodnosti postal pomemben vir prihodkov. Po njenih besedah bi se jim lahko vlaganje energije v nekaj, kar jih resnično veseli, finančno zelo obrestovalo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Bik

Za bike naj bi bil zaključek novembra še posebej ugoden na področju poslovnih povezav in sodelovanja. Astrologinja opozarja, da to ni obdobje, ko bi morali vse poskušati doseči sami. Nasprotno, prav poznanstva, prijateljstva in že vzpostavljeni poslovni odnosi bi jim lahko odprli vrata do dodatnega zaslužka. »Denar boste lahko zaslužili prek drugih ljudi ali povezave, ki jo že imate,« pojasnjuje Grigutis. Mogoče je, da bo sodelovanje, v katerega so biki že vložili precej časa in truda, končno začelo prinašati konkretne rezultate. Ugoden vpliv Venere, ki se je 13. novembra vrnila v direktno gibanje, naj bi še dodatno spodbudil razvoj takšnih priložnosti. Bikom astrologinja zato svetuje, naj bodo družabni, ohranjajo stike in se ne izogibajo novim poznanstvom. Prav pogovor ali nepričakovano povabilo bi lahko pomenila začetek donosnega sodelovanja.