Štirje astrološki znaki, ki jih v letošnjem letu čakajo težke preizkušnje

Astrologi menijo, da bodo nekateri astrološki znaki v letu 2026 soočeni s težkimi preizkušnjami, a bodo na koncu poplačani z izjemnim rezultatom. Morda bodo morali v stvari, ki jih počno, vlagati več truda, vendar jih bo vsak izziv, s katerim se bodo soočili in ga na koncu premagali, dvignil na višjo raven. V letu 2026 ne bo veliko prostora za ignoriranje tega, kar bi v življenju morali spremeniti, s trdim delom in vztrajnostjo pa bodo prišli tudi svetli trenutki. Ne glede na to, ali gre spremembe v službi ali ljubezenskem življenju, štirje astrološki naj se na komaj začeto leto dobro pripravijo. Opozarja jih astrologinja Andrea Eliot.

Oven

Že od samega začetka leta 2026 boste na preizkušnji, saj februarja v vaš znak vstopa Saturn. Eliotova pojasnjuje, da je to planet discipline, omejitev, strukture, zrelosti in dolgoročnega uspeha ter prinaša mnoge izzive, ovni pa niste osebe, ki bi se tem izogibale. Morda boste letos v skušnjavi, da bi delovali impulzivno, a Saturn opozarja, da bodite v svojem pristopu k življenju bolj disciplinirani. Sprva se vam bo morda zdelo, da vas nekaj zadržuje, vendar ne glede na vse, nadaljujte pot do cilja. Skozi omejitve in izzive boste postali veliko bolj zreli in to je vedno nekaj pozitivnega.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Vodnar

Dejstvo, da skozi vaš znak naslednjih 18 let prehaja Pluton, že samo po sebi prinaša velik preizkus, a v letu 2026 boste zaradi severnega luninega vozla v vašem znamenju, ki začne delovati konec julija, pod dodatnim pritiskom. Februarski sončni mrk v ozvezdju vodnarja obeta, da leta 2026 morda ne bo vse teklo povsem gladko. Kljub temu, čeprav se vam vse to morda zdi zastrašujoče, ni razloga za paniko. Prišli bodo izzivi, a skozi te ovire boste postali veliko zrelejši, močnejši, skratka, boljši. Naučili se boste bolje spopadati s težavami, bolje boste spoznali sebe, in po morebitnih ovirah boste zacveteli kot še nikoli doslej.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Lev

Astrologinja pojasnjuje, da boste v svojem znaku imeli južni vozel, ki simbolizira stvari, ki jih moramo spustiti, ker nam ne služijo več: naj bodo to toksični bivši partnerji, prijatelji ali služba, ki vas izčrpava, na preizkušnji bo vaša pripravljenost znebiti se teh stvari, da bi lahko napredovali. Na srečo vam bo od konca junija do sreče, obilja in napredka pomagal Jupiter, pravi Eliotova. Če boste uspešno prestali transformacijo, ki je pogoj, da bi postali še boljši, pričakujte obilje, kakršnega še niste bili deležni.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

S februarskim prihodom Saturna v ovna bo ta neposredno nasproti vašega znaka, pojasnjuje astrologinja, in ta energija je običajno zelo zahtevna, zaradi nje se boste čez leto srečevali z določenimi ovirami. Seveda ne bo vse temno. Čeprav lahko leto 2026 prinese izzive, vas boste zaradi premagovanja težkih trenutkov sposobnejši spoprijemati se z vsem, kar vam namenja življenje. Zato nikoli ne obupajte. Tudi ko bo težko, verjemite, da se vse dogaja z razlogom, povzema žena.rs.