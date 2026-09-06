Štirje horoskopski znaki, ki so pravi mojstri flirtanja: eden osvaja s pogledom, drugi s humorjem

Flirt je za nekatere povsem naraven. Ne potrebujejo vnaprej pripravljenih stavkov ali posebnih strategij – dovolj so samozavesten nasmeh, prava šala ali pogled, ki pove več kot besede. Med znamenji naj bi pri tem še posebej izstopali lev, ribe, strelec in škorpijon. A zanimivo je, da se vsak od njih loteva flirtanja na popolnoma drugačen način.

Lev – pozornost pritegne s samozavestjo

Levi običajno nimajo težav s tem, da bi pokazali zanimanje. Njihova samozavest je pogosto ena njihovih največjih prednosti, v družbi pa hitro pritegnejo pozornost. Ko jim je nekdo všeč, ne bodo nujno čakali, da druga oseba naredi prvi korak. Radi prevzamejo pobudo in precej jasno pokažejo, da jih nekdo zanima. Pri flirtu jim pomagata tudi odprtost in vedrina. Radi dobijo kompliment, vendar jih znajo tudi sami nameniti – predvsem takrat, ko želijo nekomu dati vedeti, da so ga opazili.

Ribe – osvojijo z nežnostjo

Ribe imajo precej drugačen pristop. Namesto velikih potez stavijo na pozornost, empatijo in občutek za drugo osebo. Znajo poslušati in si zapomniti majhne podrobnosti, zaradi česar lahko sogovornik hitro dobi občutek, da ga nekdo zares posluša in razume. Njihov flirt je pogosto bolj subtilen. Ne razkrijejo takoj vseh kart, ampak pustijo nekaj prostora za ugibanje in domišljijo. Prav ta nekoliko skrivnosten pristop je lahko njihov največji adut.

Strelec – osvaja s humorjem

Strelci se flirtanja pogosto lotijo sproščeno in brez preveč razmišljanja. Radi se pogovarjajo, šalijo in spoznavajo nove ljudi, zato jim prvi stik običajno ne predstavlja večje težave. Njihovo najmočnejše orožje je humor. Z dobro šalo lahko hitro prebijejo neprijetno tišino in ustvarijo sproščeno vzdušje. Namesto natančno izdelane taktike bodo raje pustili, da pogovor teče po svoje. Če je med dvema prava energija, bodo preprosto videli, kam ju bo odnesla.

Škorpijon – njegov pogled pove dovolj

Škorpijon za flirtanje pogosto sploh ne potrebuje veliko besed. Njegova prednost naj bi bila v skrivnostnosti, intenzivnosti in močnem očesnem stiku. Deluje lahko nekoliko nedostopno ali skrivnostno, zaradi česar je še toliko bolj zanimiv. Ko mu je nekdo všeč, zna svojo pozornost zelo močno usmeriti nanj. Ne bo nujno takoj povedal, kaj si misli. Namesto tega lahko veliko pove že s pogledom, vedenjem in načinom, kako se osredotoči na osebo, ki ga zanima.

Če bi jih morali opisati z eno besedo, bi bil lev samozavesten, ribe nežne, strelec zabaven, škorpijon pa skrivnosten. Prav zato je težko govoriti o enem samem receptu za uspešen flirt. Nekdo bo pozornost pritegnil z neposrednostjo, drugi s humorjem, tretji z nežnostjo, četrti pa s pogledom, zaradi katerega se boste še dolgo spraševali, kaj se je pravzaprav zgodilo.