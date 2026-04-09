Štirje najbolj negotovi astrološki znaki

Medtem ko nekateri astrološki znaki slovijo po pogumu in odločnosti, so drugi bolj nagnjeni k tesnobnosti, negotovosti in umikanju pred neznanim. Posebej izstopajo štiri, ki jih astrologi izpostavljajo kot najbolj negotova znamenja zodiaka.

Rak

Rak je izjemno občutljiv in čustven, njegov največji strah je največkrat povezan z zavrnitvijo ali izgubo bližnjih. Ima močno potrebo po varnosti in čustveni podpori, zato se ob prvih znakih grožnje umakne v svoj oklep. Čeprav na zunaj deluje mirno, se v sebi pogosto obremenjuje z vsemi podrobnostmi, od tujih občutkov do lastne vrednosti. Raki se trudijo ubežati bolečini, a včasih previdnost krati njihovo samozavest in spontanost.

Riba

Ribe so zelo sočutne in občutljive ter posledično negotove in nagnjene k bežanju pred resničnostjo. Bojijo se nesoglasji, ostrih besed in čustvene nestabilnosti, zato pogosto predvidevajo najslabše možne scenarije, kar v njih zbuja dodaten stres. Najbolj si želijo miru in harmonije, zato se včasih izogibajo izzivom, čeprav bi jim ti pomagali rasti in okrepiti samozavest. Ribe so sanjačice, ki potrebujejo občutek varnosti, da lahko razvijajo svoje bogate notranje svetove.

Devica

Device morda na prvi pogled ne delujejo plašno, a njihova težnja po popolnosti in nadzoru je vir globoke negotovosti. Bojijo se napak, obsodb in neuspeha ter so zelo samokritične, pogosto pretirano analizirajo svoje odločitve. Ta stalni mentalni pritisk jih lahko, čeprav ga na zunaj prikrivajo z logiko in racionalnim ravnanjem, izčrpa. Device so perfekcionistke, ki potrebujejo občutek, da je vse pod nadzorom, kar jim velikokrat predstavlja oviro pri sprejemanju odločitev.

Tehtnica

Tehtnice si prizadevajo za mir in ravnovesje, zato so izjemno občutljive na spore in nepravičnost. Njihov največji strah je, da bi kogar koli prizadele ali da same ne bi bile sprejete. V želji, da bi vsem ugajale, pogosto zanemarjajo lastne potrebe in težko sprejemajo odločitve. V stresnih situacijah se znajo umakniti in postati negotove, čeprav imajo v sebi moč in sposobnost, da bi znale mirno in odločno rešiti zadeve. Tehtnice iščejo harmonijo, a bi morale hkrati najti pogum, za postavljanje meja in izražanje svojih želja, piše žena.rs.