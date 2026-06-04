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Razkrivamo štiri najbolj radodarne astrološke znake

Radodarnost je njihova največja odlika.
FOTO: Solovyova/Gettyimages

FOTO: Solovyova/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Halfpoint/Gettyimages

 FOTO: Halfpoint/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Solovyova/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Halfpoint/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 4. 6. 2026 | 06:00
 4. 6. 2026 | 07:26
4:19
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Imeti ob sebi ljudi, ki so po naravi nesebični in pripravljeni deliti svoje materialne ali nematerialne dobrine z drugimi, je velika sreča. Če spadate med astrološke znake, ki slovijo po radodarnosti, vedite, da ljudje okoli vas to zelo cenijo. Najbolj radodarne astrološke znake razkriva portal Bustle.

Rak

Raki veljajo za enega najbolj materinskih, zaščitniških in skrbnih astroloških znakov. Poleg tega so izjemno radodarni, predvsem ko gre za čustveno podporo in sposobnost vživljanja v občutke drugih. To nežno vodno znamenje spada med kardinalne znake, kar pomeni, da odlično vzpostavlja čustvene povezave in ustvarja občutek varnosti v odnosih.

Raki imajo prirojeno potrebo po skrbi za ljudi, ki jih imajo radi, zato pogosto postavljajo njihove potrebe pred svoje. Njihova skrbna in negovalna narava jih uvršča med najbolj radodarne astrološke znake. Vedno so pripravljeni prisluhniti, pomagati in si vzeti čas za druge. Ne glede na to, ali gre za prijatelja v stiski, družinskega člana ali partnerja, bodo raki pogosto prvi, ki bodo ponudili podporo in tolažbo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lev

Lev je astrološki znak, ki mu vlada Sonce. In katero nebesno telo bi lahko bilo bolj radodarno od zvezde, ki daje življenje celotnemu našemu sončnemu sistemu? Prav povezava s Soncem je eden od razlogov, zakaj astrologi leve pogosto uvrščajo med najbolj velikodušne astrološke znake. Ti družabni in karizmatični predstavniki ognjenega znamenja sicer slovijo po tem, da radi pritegnejo pozornost, kar ni povsem napačno.

Vendar so levi najsrečnejši takrat, ko lahko svoj sijaj delijo z drugimi. Radi osrečujejo ljudi okoli sebe, podarjajo premišljena in pogosto razkošna darila ter iskreno slavijo uspehe svojih bližnjih. Poleg materialnih daril velikodušno delijo tudi svojo energijo, navdušenje in optimizem. Levi znajo druge spodbuditi, jim vliti samozavest in jih motivirati, da verjamejo vase. Zato so pogosto osebe, ob katerih se drugi počutijo posebne in cenjene.

 FOTO: Halfpoint/Gettyimages
 FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Devica

Device morda niso tako očitno radodarne kot nekateri drugi znaki na tem seznamu, vendar jih astrologi kljub temu uvrščajo med najbolj velikodušne predstavnike zodiaka. Ti praktični in prizemljeni predstavniki zemeljskega znamenja svojo radodarnost izražajo predvsem skozi dejanja. Device so namreč močno usmerjene v pomoč  in velikokrat drugim nesebično namenjajo svoj čas ter energijo.

Res niso največji ljubitelji razkošnih daril in svojih čustev ne izražajo tako intenzivno kot nekateri drugi znaki, vendar vedno poiščejo način, kako pomagati. Če kdo potrebuje nasvet, pomoč pri organizaciji ali rešitev za težavo, bo devica med prvimi, ki bo priskočila na pomoč. Radodarnost rojenih v tem znaku se kaže v pripravljenosti, da svoje sposobnosti, znanje in čas namenijo drugim. Prav zaradi tega jih mnogi doživljajo kot izjemno zanesljive in nesebične posameznike.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vodnar

Vodnar je astrološki znak, ki vlada skupnostim, prijateljstvom in družbenim povezavam. Vse to temelji na zdravem ravnovesju med dajanjem in prejemanjem, zato ni presenetljivo, da vodnarji veljajo za zelo radodarne posameznike. Njihova velikodušnost se pogosto ne kaže toliko v osebnih odnosih kot v skrbi za širšo skupnost. Kot predstavniki zračnega znamenja veliko časa in energije namenjajo razmišljanju o novih idejah, ki bi lahko izboljšale življenje vseh. Vodnarji praviloma postavljajo potrebe skupine pred svoje lastne interese.

Močno zagovarjajo družbeno pravičnost, enakost in humanitarnost. Zato brez oklevanja podprejo dobrodelne projekte, prispevajo sredstva za dobre namene ali pomagajo pri pobudah, ki koristijo širši družbi. Radodarnost vodnarjev izvira iz iskrene želje po ustvarjanju boljšega sveta. Kadar verjamejo v določen cilj, so pripravljeni vanj vložiti svoj čas, energijo in sredstva, ne da bi pričakovali karkoli v zameno.

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