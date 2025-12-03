Štirje najbolj tečni astrološki znaki

Nekateri astrološki znaki so, tudi ko so pod stresom ali na robu zmogljivosti, nasmejani. Drugi svojo tečno plat pokažejo takoj, saj ne vidijo smisla v pretvarjanju, da je vse v redu. Morda niso najbolj vesela družba, a ne čutijo nikakršne krivde zaradi svojega slabega razpoloženja. Tukaj so najbolj tečni znaki zodiaka, pri katerih se sploh v predpraznični noriji ta lastnost hitro pokaže.

Oven

Oven svoje občutke doživlja zelo intenzivno. Če gre kaj narobe, četudi je to malenkost, se bo odzval, kot da bi se podrl svet. Povsem običajen dogodek lahko spremeni v dramatičen, skoraj apokaliptičen trenutek. Res je, da se hitro umiri in se vrne v normalno stanje, a rojeni v tem znaku preprosto ne znajo in tudi nočejo skrivati svojih čustev. Že en sam pogled na ovne razkriva njihove občutke, in čeprav gredo nekaterim za to na živce, so ovni ponosni na svojo iskrenost. Ne bodo se pretvarjali, da je vse v redu, če ni. Vedno povedo tako, kot je.

FOTO: Gettyimages

Bik

Biki postanejo godrnjavi vsakič, ko se stvari ne obračajo v skladu z njihovimi željami, kar je pogosteje, kot bi si priznali. Radi se pritožujejo nad stresom, ki ga doživljajo, nad delom, ki jih čaka, nad odgovornostjo, ki jo nosijo. S sodelavci in znanci ki so pripravljeni poslušati njihove izlive o službi, družinskih težavah ali čemerkoli, kar trenutno ne gre po načrtih, ustvarjajo močne vezi . Seveda biki z veseljem poslušajo tudi druge. Cenijo medsebojno podporo, ko so tečni oni, in ko so takšni drugi.

FOTO: Rustycanuck/Gettyimages

Škorpijon

Škorpijoni so velikokrat pesimistični in tega ne skrivajo. Svoje občutke pokažejo, ker nimajo energije, da bi se pretvarjali, da so ves čas srečni. Ne bodo se vam lažno smehljali. Ne bodo se pretvarjali, da vas imajo radi, z vami bodo preprosto iskreni. Povedali vam bodo resnico, četudi ta ni prijetna. Čeprav se veliko pritožujejo, vsaj vedno veste, kako stojijo zadeve. Če vas škorpijon pohvali, je to pristno. Če si želi preživeti čas z vami, potem v tem dejansko uživa. Rojeni v tem znaku ne izgubljajo časa z ljudmi in stvarmi, ki jih ne zanimajo.

FOTO: Gettyimages

Kozorog

Kozorogi ne prenesejo neiskrenosti, zato se ne bodo pretvarjali, da so vedno veseli in polni energije. Slabe volje ne skrivajo, saj je zanje bolj pomembno, da so pristni. Dobro vedo, da življenje ni vedno sončno in rožnato, kar je povsem sprejemljivo. Namesto da bi se pretvarjali, da je vse popolno, raje pokažejo, kdaj so pod stresom. Nikogar ne želijo navdušiti ali ustvarjati vtisa popolnega življenja. Cenijo ljudi, ki so iskreni, in ponosni so, da so tudi sami taki. Če zato včasih izpadejo tečni, naj izpadejo, piše portal zodiachelps.com.