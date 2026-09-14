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NEPRIČAKOVANA PRILOŽNOST

Velika sreča je pred vrati, štirje znaki imajo do konca meseca posebno priložnost za dobitek

Priložnost za dobitek se do konca septembra odpira štirim horoskopskim znakom. Preverite, ali je med njimi tudi vaš.
Je sreča na vaši strani? FOTO: Eonaya Getty Images/iStockphoto

Je sreča na vaši strani? FOTO: Eonaya Getty Images/iStockphoto

FOTO: Aaron Amat/Getty Images

FOTO: Aaron Amat/Getty Images

FOTO: Viktor_gladkov, Getty Images

FOTO: Viktor_gladkov, Getty Images

FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto

FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto

FOTO: Aaronamat Getty Images/iStockphoto

FOTO: Aaronamat Getty Images/iStockphoto

FOTO: Fizkes Getty Images/iStockphoto

FOTO: Fizkes Getty Images/iStockphoto

Je sreča na vaši strani? FOTO: Eonaya Getty Images/iStockphoto
FOTO: Aaron Amat/Getty Images
FOTO: Viktor_gladkov, Getty Images
FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto
FOTO: Aaronamat Getty Images/iStockphoto
FOTO: Fizkes Getty Images/iStockphoto
A. G.
 14. 9. 2026 | 06:00
4:35
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Do konca septembra se za štiri horoskopske znake obeta nekoliko drugačno obdobje. Čeprav nihče ne more napovedati, kaj se bo v resnici zgodilo, astrologi tem znakom pripisujejo posebno naklonjenost sreče, tudi ko gre za denar in morebitne dobitke. Priložnost bi se lahko pojavila povsem nepričakovano – ob pogovoru, naključni številki, stari kombinaciji, ki ste jo že skoraj pozabili, ali preprosto v trenutku, ko se boste odločili, da poskusite nekaj novega.

Pri tem ne gre za zagotovilo, da bo sreča res prinesla dobitek. Bolj pomembno je, da naj bi bili pripadniki teh znamenj v prihodnjih dneh bolj pozorni na naključja in priložnosti, ki se jim bodo ponudile. Morda bo nekdo opazil številko, ki se mu nenehno ponavlja, drugi bo upošteval nasvet prijatelja, tretji pa bo sledil občutku, ki ga običajno ne bi.

Če že nekaj časa razmišljate, da bi preizkusili srečo, je pred vami torej zanimiv preostanek meseca. Majhen vložek naj bi bil za nekatere dovolj, da se jim mesec nepričakovano obrne na bolje. Kdo ve – morda bo prav številka, ki ste jo nekoč zapisali, in nato pozabili nanjo, tokrat dobila povsem nov pomen. Preverite, ali je vaš horoskopski znak med štirimi, ki jim do konca septembra zvezde napovedujejo posebno priložnost.

Devica: številke, ki ste jih zapisali in pozabili

FOTO: Viktor_gladkov, Getty Images
FOTO: Viktor_gladkov, Getty Images

Device imajo do konca meseca zanimiv razlog, da se vrnejo k nekaterim številkam, ki so jih zapisale že pred časom. Morda se prav med njimi skriva kombinacija, na katero ste popolnoma pozabili.

Vaša priložnost za dobitek lahko pride takrat, ko jo najmanj pričakujete, zato ne poskušajte vsega izračunati in analizirati do zadnje podrobnosti. Včasih je najbolje prisluhniti občutku in se odločiti brez pretiranega razmišljanja.

Tehtnica: priložnost lahko pride skozi pogovor

FOTO: Fizkes Getty Images/iStockphoto
FOTO: Fizkes Getty Images/iStockphoto

Tehtnicam bi lahko srečo prinesli drugi ljudje. Pogovor, telefonski klic ali mimobežna zamisel bi vas lahko spodbudili, da poskusite nekaj, česar sicer ne bi.

Če vam kdo predlaga skupinsko vplačilo ali sodelovanje v nagradni igri, ideje ne zavrzite takoj. Do konca meseca se pred vami odpira zanimiva priložnost za dobitek, ključ pa bi lahko bil prav v predlogu nekoga drugega.

Ribi: občutek, ki ga bo tokrat vredno poslušati

FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto
FOTO: Siphotography Getty Images/iStockphoto

Ribe bodo v drugi polovici meseca še posebej občutljive za drobne znake okoli sebe. Številka, ki jo nenehno opažate, naključna kombinacija ali nenavaden občutek bi lahko pritegnili vašo pozornost bolj kot običajno.

To ne pomeni, da morate slepo verjeti vsakemu znamenju, vendar bi lahko bila tokrat intuicija vaš najboljši zaveznik. Če si boste zaželeli preizkusiti srečo, to storite brez velikih pričakovanj in pustite, da vas izid preseneti.

Strelec: sreča pride, ko najmanj preračunavate

FOTO: Aaron Amat/Getty Images
FOTO: Aaron Amat/Getty Images

Strelci imajo eno veliko prednost – stvari ne radi preveč zapletajo. Prav takšen pristop bi jim lahko do konca meseca prinesel zanimivo presenečenje.

Morda se boste povsem mimogrede odločili preizkusiti srečo, tisto, kar bo sledilo, pa bi lahko bilo veliko lepše, kot ste pričakovali. Vnaprej ne delajte velikih načrtov, vendar tudi ne zamudite priložnosti, ko se pojavi pred vami.

Zakaj prav ti štirje znaki?

FOTO: Aaronamat Getty Images/iStockphoto
FOTO: Aaronamat Getty Images/iStockphoto

Devica, Tehtnica, Ribi in Strelec vstopajo v obdobje, v katerem bi se jim sreča lahko nasmehnila na nenavaden način. Pri nekom bo priložnost prišla skozi številko, ki jo je že zapisal, pri drugem skozi pogovor, pri tretjem pa skozi močan notranji občutek. To seveda ne pomeni, da je dobitek zagotovljen, vendar možnost obstaja. Morda imajo prav zato ti štirje znaki razlog, da nekoliko več pozornosti namenijo temu, kar jim prinašajo prihodnji dnevi.

Če že nekaj časa razmišljate, da bi preizkusili srečo, lahko to do konca meseca storite brez velikih pričakovanj in pretiravanja. Bodite pozorni na številke, ki se vam ponavljajo, stare kombinacije, ki ste jih zapisali, ali predloge ljudi, ki jim zaupate. Včasih je najpomembnejše le prepoznati trenutek, ko se pojavi priložnost. Za te štiri znake pa se zdi, da bi lahko prišel, še preden se mesec konča, poroča Krstarica.

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