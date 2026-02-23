  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETIŠČE INTIME

Storite to in spalnica bo postala magnet za obilje

Citrin naj bi privabljal bogastvo, roževec ljubezen. Ogledala energijo podvajajo, a ne smejo biti nasproti postelje.
Med priljubljenimi simboli sta mandarinasti raci za ljubezen. FOTO: Stas-bejsov/Getty Images
Med priljubljenimi simboli sta mandarinasti raci za ljubezen. FOTO: Stas-bejsov/Getty Images
M. B. Z.
 23. 2. 2026 | 16:13
1:53
A+A-

Spalnica ni le prostor za spanje. Je svetišče intime, počitka in osebne energije. Po feng šuju tu kroži energija, ki vpliva na naše odnose, zdravje in finančno stanje. Če jo uredimo premišljeno, lahko postane pravi magnet za obilje – denarno in čustveno. Feng šuj uči, da mora energija v prostoru teči neovirano. Mehka svetloba kristalnih svetilk, postavljenih v paru ob postelji, simbolizira ravnovesje v odnosih. Citrin naj bi privabljal bogastvo, roževec ljubezen.

Rastline pomenijo rast in vitalnost. Žad, znan kot drevo denarja, naj bi krepil finančne priložnosti. A pozor – ovenele rastline energijo slabijo. Pomemben simbol je posoda obilja, napolnjena s kovanci, kristali ali zlatimi detajli. Je osebni opomnik, da smo odprti za obilje. Tudi umetnine štejejo. Cvetoče pokrajine, mirne vode, pari ptic – vse to podzavesti sporoča sporočilo rasti in harmonije. Ogledala energijo podvajajo, a ne smejo stati nasproti postelje. Postelja mora imeti trdno vzglavje in stabilen položaj, ki daje občutek varnosti. Med priljubljenimi simboli so še mandarinasti raci za ljubezen, kristalno drevo za rast, srečni bambus za srečo ter diskretni zlati ali vijolični poudarki, ki predstavljajo bogastvo. A manj je več. Prenatrpan prostor duši energijo. Čista, zračna spalnica pa omogoča, da energija kroži.

Več iz teme

energijaljubezenfeng šujspalnicazdravje
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
TEMELJI

To je skrivnost močne zveze: brez tega ljubezen težko preživi

Obstaja nekaj, kar zares razplamti ogenj ljubezni, in poglobi ter ohrani intimnost,
23. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan, poln raziskovanja

Prisluhnimo svojim notranjim občutkom in jih uskladimo z našimi cilji.
23. 2. 2026 | 18:00
17:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRIMER, KI JE PRETRESEL ITALIJO

Nov šok po tragični smrti dvoletnega dečka: manjkajo pomembni deli zdravstvene dokumentacije?!

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je sicer navedla, da je dvoletnik umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja.
23. 2. 2026 | 17:54
17:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HPV

Okuži se skoraj vsak, posledice lahko tudi smrtne: velika akcija cepljenja bo 4. marca

Cepljenje za študente in mlade do 26. leta starosti bo 4. marca potekalo v Ljubljani in Mariboru, Kopru, Novem mestu in Novi Gorici.
23. 2. 2026 | 17:38
17:22
Bulvar  |  Domači trači
V OBJEMU NOVE SREČE

Tanja Ribič v solzah sreče ob rojstvu vnuka: »Ime mi je babiiiiiii!«

Družina Đurić vstopa v novo poglavje, prežeto z radostjo in toplino.
23. 2. 2026 | 17:22
17:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Poskrbite za varnost na delovnem mestu

Tudi v službi se lahko poškodujemo, da bi tveganje zmanjšali ali preprečili, upoštevajmo navodila delodajalca; ne pozabimo na psihosocialne dejavnike tveganja.
Aleksander Brudar23. 2. 2026 | 17:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki