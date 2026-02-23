Storite to in spalnica bo postala magnet za obilje

Spalnica ni le prostor za spanje. Je svetišče intime, počitka in osebne energije. Po feng šuju tu kroži energija, ki vpliva na naše odnose, zdravje in finančno stanje. Če jo uredimo premišljeno, lahko postane pravi magnet za obilje – denarno in čustveno. Feng šuj uči, da mora energija v prostoru teči neovirano. Mehka svetloba kristalnih svetilk, postavljenih v paru ob postelji, simbolizira ravnovesje v odnosih. Citrin naj bi privabljal bogastvo, roževec ljubezen.

Rastline pomenijo rast in vitalnost. Žad, znan kot drevo denarja, naj bi krepil finančne priložnosti. A pozor – ovenele rastline energijo slabijo. Pomemben simbol je posoda obilja, napolnjena s kovanci, kristali ali zlatimi detajli. Je osebni opomnik, da smo odprti za obilje. Tudi umetnine štejejo. Cvetoče pokrajine, mirne vode, pari ptic – vse to podzavesti sporoča sporočilo rasti in harmonije. Ogledala energijo podvajajo, a ne smejo stati nasproti postelje. Postelja mora imeti trdno vzglavje in stabilen položaj, ki daje občutek varnosti. Med priljubljenimi simboli so še mandarinasti raci za ljubezen, kristalno drevo za rast, srečni bambus za srečo ter diskretni zlati ali vijolični poudarki, ki predstavljajo bogastvo. A manj je več. Prenatrpan prostor duši energijo. Čista, zračna spalnica pa omogoča, da energija kroži.