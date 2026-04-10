Strah ni naš sovražnik, zato le stopimo proti tistemu, česar se bojimo

Galerija
Vsi imamo v sebi kotiček, kamor najraje ne pogledamo. Tam tičijo naši največji strahovi. Strah pred izgubo, zavrnitvijo, boleznijo, samoto, neuspehom, celo pred lastno močjo. Najraje bi verjeli, da bodo izginili, če jih bomo dovolj dolgo potiskali vstran. A ne izginejo. Čakajo. In bolj ko bežimo, močneje trkajo na vrata naše duše. Toda guruji pravijo, da strah ni naš sovražnik. Je glasnik. Senca, ki pride pokazat, kje smo ranjeni, kje še ne zaupamo življenju in kje smo odrezani od svoje notranje svetlobe. Ko nas zaradi nečesa močno stisne v prsih, ko nas neka misel preganja in nam jemlje mir, to ni nujno kazen. Pogosto je povabilo. Duša nas ne vodi vedno po lahki poti, temveč po pravi. Prav tam, kjer nas najbolj boli, se skrivajo vrata do našega največjega preboja.
Preprosta vaja nam lahko pri tem močno pomaga. Usedimo se v tišino. Zaprimo oči in nekajkrat globoko vdihnimo. Potem si predstavljajmo, da naš strah sedi nasproti nas. Ne kot temačna sila, temveč kot bitje, ki želi spregovoriti. Vprašajmo ga: Kaj mi želiš povedati? Pred čim me v resnici varuješ? Kaj potrebujem, da te lahko pomirim? Nato poslušajmo. Ne silimo v odgovor. Dovolimo, da pride občutek, beseda, podoba. Ko končamo, položimo dlan na srce in si rečemo: Varen/-na sem. Zmorem pogledati tudi v temo. Moja svetloba je večja od strahu. Prava moč ni v tem, da se nikoli ne bojimo. Prava moč je v tem, da se bojimo in vseeno stopimo naprej. Da trepetamo, a ne obstanemo. Da zaupamo, da nas tudi najtemnejša noč ne more ločiti od nas samih. Strah je pogosto zadnji varuh pred vrati novega poglavja. Ko ga prepoznamo, sprejmemo in nežno presežemo, ugotovimo nekaj pretresljivo lepega: tisto, česar smo se bali, ni bilo močnejše od nas. Močnejši smo bili mi. Ves čas.