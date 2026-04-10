Strah ni naš sovražnik, zato le stopimo proti tistemu, česar se bojimo

Vsi imamo v sebi kotiček, kamor najraje ne pogledamo. Tam tičijo naši največji strahovi. Strah pred izgubo, zavrnitvijo, boleznijo, samoto, neuspehom, celo pred lastno močjo. Najraje bi verjeli, da bodo izginili, če jih bomo dovolj dolgo potiskali vstran. A ne izginejo. Čakajo. In bolj ko bežimo, močneje trkajo na vrata naše duše. Toda guruji pravijo, da strah ni naš sovražnik. Je glasnik. Senca, ki pride pokazat, kje smo ranjeni, kje še ne zaupamo življenju in kje smo odrezani od svoje notranje svetlobe. Ko nas zaradi nečesa močno stisne v prsih, ko nas neka misel preganja in nam jemlje mir, to ni nujno kazen. Pogosto je povabilo. Duša nas ne vodi vedno po lahki poti, temveč po pravi. Prav tam, kjer nas najbolj boli, se skrivajo vrata do našega največjega preboja.

Prava moč je v tem, da se bojimo in vseeno stopimo naprej.

Ko se soočamo s tem, česar se najbolj bojimo, najprej naredimo nekaj zelo preprostega, a izjemno težkega: ne bežimo. Obstojimo. Priznamo si: »Da, tega me je strah.« Brez olepševanja in mask. V tem trenutku se začne resnična alkimija. Strah namreč izgublja moč, ko ga nehamo hraniti s skrivanjem. Ko ga osvetlimo s pozornostjo, se začne spreminjati. Pomaga, da na strah ne gledamo kot na pošast, ampak kot na prestrašen del nas samih. Kolikokrat v resnici ne potrebujemo boja, ampak objem? Kolikokrat nas ne razjeda prihodnost, ampak naš odpor do nje? Ko si dovolimo čutiti, ne da bi takoj bežali v hrup, delo, telefon ali raztresenost, začnemo slišati, kaj nam strah sploh sporoča. Morda nas opozarja, da smo predolgo živeli po pričakovanjih drugih. Morda kriči, ker v sebi vemo, da moramo nekaj končati, začeti ali izpustiti.

Preprosta vaja nam lahko pri tem močno pomaga. Usedimo se v tišino. Zaprimo oči in nekajkrat globoko vdihnimo. Potem si predstavljajmo, da naš strah sedi nasproti nas. Ne kot temačna sila, temveč kot bitje, ki želi spregovoriti. Vprašajmo ga: Kaj mi želiš povedati? Pred čim me v resnici varuješ? Kaj potrebujem, da te lahko pomirim? Nato poslušajmo. Ne silimo v odgovor. Dovolimo, da pride občutek, beseda, podoba. Ko končamo, položimo dlan na srce in si rečemo: Varen/-na sem. Zmorem pogledati tudi v temo. Moja svetloba je večja od strahu. Prava moč ni v tem, da se nikoli ne bojimo. Prava moč je v tem, da se bojimo in vseeno stopimo naprej. Da trepetamo, a ne obstanemo. Da zaupamo, da nas tudi najtemnejša noč ne more ločiti od nas samih. Strah je pogosto zadnji varuh pred vrati novega poglavja. Ko ga prepoznamo, sprejmemo in nežno presežemo, ugotovimo nekaj pretresljivo lepega: tisto, česar smo se bali, ni bilo močnejše od nas. Močnejši smo bili mi. Ves čas.