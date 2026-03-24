Ko govorimo o starodavnih bogovih, ki so krojili pogled naših prednikov na svet, ne moremo mimo Svaroga, ki je simbol moči, reda in ustvarjalnosti in nas spremlja še danes. Svarog, nebeški in ognjeni bog, stoji kot tih, a mogočen opomnik, da svet ni nastal iz kaosa sam od sebe, temveč iz volje, znanja in ognja. Ko se obračamo k njemu, ne iščemo le zaščite. Iščemo smer. Pomaga nam razumeti, kako iz ideje ustvarimo nekaj oprijemljivega. Kako iz zmede naredimo red. Kako iz surove snovi – naj bo to delo, odnosi ali lastne misli – oblikujemo nekaj trdnega, stabilnega in vrednega.

Prosimo ga za moč ustvarjanja. Za jasnost pri odločitvah. Za pogum, da začnemo, ko oklevamo, in za vztrajnost, ko se stvari zapletejo. V njem prepoznamo arhetip mojstra – tistega, ki zna iz ognja in kovine ustvariti orodje, orožje ali dom. A kako se mu sploh približamo? Ne z velikimi besedami, temveč z dejanji. Ko ustvarjamo, ko gradimo, ko popravljamo – takrat stopamo po njegovi poti. Vsak trud, vsaka iskra ideje, vsako delo z rokami ali umom je tiha molitev Svarogu. Morda prav zato njegovo sporočilo še danes odmeva: svet ni dan, svet se kuje. In mi smo tisti, ki držimo kladivo.