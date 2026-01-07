Sveče v feng šuju: katalizator za vsa področja našega življenja

Če imamo občutek, da je kakšen del našega doma zastal, da se je energija nekje zataknila, je medla ali počasna, uporabimo element ognja, da stvari spravimo v pogon. To lahko pomeni, da odgrnemo zavese in odpremo okna (sonce je ognjena energija), prižgemo luči (tudi to je ognjena energija) ali sveče, energija v tistem delu doma in življenja se začne premikati. In če svečo prižgemo z namenom, da se stvari premaknejo, deluje še močneje.

Feng šuj 'bagua zemljevid' stanovanja nam pokaže, kateri deli doma ustrezajo različnim področjem našega življenja. Sveče lahko postavimo na določene predele doma, da jih aktiviramo in pritegnemo pozornost vesolja. Če imamo področje, ki potrebuje več pozornosti – bogastvo, kariera, ljubezen, zdravje itd. –, na ustreznem delu doma prižgemo svečo, da ga aktiviramo. Aktivacija pospeši energijo in pritegne energijo vesolja, da nam pomaga uresničiti namero. Če svečo postavimo blizu vhodnih vrat, bo v naš dom prinesla svež či (življenjsko energijo) in ga pognala po prostoru. Vhodna vrata so odgovorna tudi za nove priložnosti, dobro srečo in obilje. Če iščemo novo službo, novo romanco ali nov začetek na katerem koli področju, nam jih sveča tu pomaga privabiti.