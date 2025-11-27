Svetlobni ritual za notranjo preobrazbo: da preteklost ne bo več imela moči nad sedanjostjo

Učenje ruskega kvantnega fizika dr. Grigorija Grabovoja pravi, da lahko s svetlobo zavesti preoblikujemo sebe, svojo usodo in svet okoli nas. V središču tega sistema stoji ideja, da informacije niso le misli, temveč živa sila, ki jo lahko usmerjamo. Čiščenje osebne karme je po tem učenju le prvi korak procesa, v katerem se človek prebuja kot ustvarjalec. Grabovoj uči, da osebno karmo lahko vizualiziramo kot sfero svetlobe v levi dlani, v desni pa držimo drugo sfero – sfero rešitve. Ko sfero rešitve prenesemo v levo dlan, naj bi se oba kroga informacij spojila, preoblikovala in očistila. Postopek ponavljamo: enkrat, dvakrat, trikrat, dokler v levi dlani ne začutimo praznine. Ko 'vzamemo karmo iz leve dlani' in je ne najdemo več, naj bi bil proces zaključen. To je simbolično dejanje, a naj bi pomenilo informacijsko transformacijo – kodiranje nove strukture, kjer preteklost nima več moči nad sedanjostjo.

Cilj ni le osebna transformacija

V nadaljevanju se njegovo učenje osredotoča na poseben številčni niz 172 391 851 9, ki naj bi nosil informacijo o zaščiti celic in preoblikovanju vsega, kar deluje destruktivno – od virusov do različnih škodljivih vplivov. Tehnika je preprosta, a zahteva osredotočanje: najprej niz pred sabo obsijemo s srebrno-belo svetlobo, nato ga povečujemo, zmanjšujemo, razširimo celo do širine kozmosa. S tem naj bi okrepili njegovo informacijsko moč. Na koncu ga skrčimo v točko in rečemo: »Skeniram in množim to informacijo v zadostni količini za obnovo atmosfere po normi stvarnika.«

Osebno karmo lahko vizualiziramo kot sfero svetlobe v levi dlani, v desni pa držimo drugo sfero – sfero rešitve. FOTO: Gajus/Getty Images

Grabovojevo učenje trdi, da informacija potrebuje pot, svetloba pa deluje takoj. To naj bi bil razlog, da številčni nizi niso zgolj simboli, temveč kode, ki preoblikujejo snov na najvišjem, informacijskem nivoju. Po tej logiki lahko delujejo tudi na virusne procese v telesu, atomsko gorivo v vojaških objektih, materiale, povezane z orožjem, strukture, ki nosijo destruktivne informacije. Njegova osnovna ideja je radikalna: ni pomembno, ali je materija živa ali mrtva. Vse vsebuje atome, jedra, prostore svetlobe. Če strukturiramo informacijo, naj bi se preoblikovala tudi snov. Po Grabovoju ni cilj le osebna transformacija, temveč globalna stabilizacija sveta. Človek naj bi imel nalogo, da svoje razmišljanje dvigne na raven stvarnika, zdravilno svetlobo pa usmerja nenehno – za sebe, okolje in planet.

V njegovem sistemu ni pasivnosti. Uči nas, da smo odgovorni za svoje misli, hitrosti uma in plasti realnosti, ki jih soustvarjamo. Čiščenje karme je šele prvi korak k temu, da prepoznamo svojo vlogo: po njegovem učenju smo ustvarjeni po podobi stvarnika, zato naj bi imeli tudi mi sposobnost neposrednega ustvarjanja.