Svetlobni ritual za notranjo preobrazbo: da preteklost ne bo več imela moči nad sedanjostjo

Galerija
Učenje ruskega kvantnega fizika dr. Grigorija Grabovoja pravi, da lahko s svetlobo zavesti preoblikujemo sebe, svojo usodo in svet okoli nas. V središču tega sistema stoji ideja, da informacije niso le misli, temveč živa sila, ki jo lahko usmerjamo. Čiščenje osebne karme je po tem učenju le prvi korak procesa, v katerem se človek prebuja kot ustvarjalec. Grabovoj uči, da osebno karmo lahko vizualiziramo kot sfero svetlobe v levi dlani, v desni pa držimo drugo sfero – sfero rešitve. Ko sfero rešitve prenesemo v levo dlan, naj bi se oba kroga informacij spojila, preoblikovala in očistila. Postopek ponavljamo: enkrat, dvakrat, trikrat, dokler v levi dlani ne začutimo praznine. Ko 'vzamemo karmo iz leve dlani' in je ne najdemo več, naj bi bil proces zaključen. To je simbolično dejanje, a naj bi pomenilo informacijsko transformacijo – kodiranje nove strukture, kjer preteklost nima več moči nad sedanjostjo.
V nadaljevanju se njegovo učenje osredotoča na poseben številčni niz 172 391 851 9, ki naj bi nosil informacijo o zaščiti celic in preoblikovanju vsega, kar deluje destruktivno – od virusov do različnih škodljivih vplivov. Tehnika je preprosta, a zahteva osredotočanje: najprej niz pred sabo obsijemo s srebrno-belo svetlobo, nato ga povečujemo, zmanjšujemo, razširimo celo do širine kozmosa. S tem naj bi okrepili njegovo informacijsko moč. Na koncu ga skrčimo v točko in rečemo: »Skeniram in množim to informacijo v zadostni količini za obnovo atmosfere po normi stvarnika.«
V njegovem sistemu ni pasivnosti. Uči nas, da smo odgovorni za svoje misli, hitrosti uma in plasti realnosti, ki jih soustvarjamo. Čiščenje karme je šele prvi korak k temu, da prepoznamo svojo vlogo: po njegovem učenju smo ustvarjeni po podobi stvarnika, zato naj bi imeli tudi mi sposobnost neposrednega ustvarjanja.