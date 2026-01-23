  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Bliža se datum, ki bo prelomen za tri astrološke znake

Prihaja neverjeten val sreče, raki bi lahko podedovali ali kupili nepremičnino.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Anneleven/Gettyimages

FOTO: Anneleven/Gettyimages

FOTO: Ivan Nadaski/Gettyimages

FOTO: Ivan Nadaski/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Jacoblund/Gettyimages
FOTO: Anneleven/Gettyimages
FOTO: Ivan Nadaski/Gettyimages
M. Fl.
 23. 1. 2026 | 06:00
A+A-

Prihaja 27. januar, ki za tri astrološke znake ne bo običajen, saj jim prinaša preobrat: nagrado za vse vložene napore in priložnost, da bodo končno uživali v sadovih svojega dela.  Kdo se ga lahko veseli, razkriva žena.rs.

Rak

Raki, dolgo ste sanjali o svojem prostoru in občutku varnosti doma. 27. januar vam bo prinesel novico ali priložnost, ki bo spremenila vse: bodisi bo šlo za dokument, na katerega boste čakali, dediščino ali nepričakovano možnost nakupa stanovanja. Končno boste lahko rekli, da imate svoj dom in živite brez strahu pred prihodnostjo. Mir in varnost, ki se vam napovedujeta, bosta prinesla nekaj, česar dolgo niste občutili.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages
FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Strelec

Strelci, ker ljubite svobodo, se pogosto počutite omejene pri delu. 27. januar vam bo odprl priložnost ravnanja po svojih pravilih, hkrati boste ustvarjali resen dohodek. To bo lahko pogodba, povišica ali možnost, da začnete svoj projekt. Od tega dne naprej ne boste več lovili priložnosti, te bodo k vam prihajale same.

FOTO: Anneleven/Gettyimages
FOTO: Anneleven/Gettyimages

Kozorog

Rojeni v tem znaku, ki ste se dolgo borili z dolgovi, krediti ali občutkom stalnega pomanjkanja, boste končno občutili olajšanje. Ta dan vam bo lahko prinesel poplačilo, rešitev starih obveznosti ali nepričakovano priložnost, ki vam bo omogočila, da začnete resno varčevati. Po dolgem obdobju stresa in finančnih skrbi boste končno imeli nadzor nad denarjem in se počutili varno.

FOTO: Ivan Nadaski/Gettyimages
FOTO: Ivan Nadaski/Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Februarski preporod treh astroloških znakov: nenadni denarni prilivi

Tri astrološke znake februarja čaka plodno obdobje, pozabijo lahko na prazne denarnice.
22. 1. 2026 | 06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Življenje s temi astrološkimi znamenji je polno prepirov: ste tudi vi med njimi?

Razkrivamo tri znake, ki v skupnem gospodinjstvu najpogosteje povzročajo nesoglasja.
21. 1. 2026 | 21:48
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Ste med njimi? Najbolj pustolovska astrološka znamenja

Rojeni v štirih astroloških znakih najraje preizkušajo skrajnosti.
21. 1. 2026 | 06:00

Več iz teme

horoskopsrečadenarsrečni datum
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
23. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NAJBOLJŠI ODZIV

Zakaj morata David in Victoria Beckham molčati

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi je Davida in Victorio Beckham pozvala, naj v odziv na ostro izjavo njunega sina Brooklyna ne storita ničesar.
23. 1. 2026 | 09:00
08:53
Bulvar  |  Domači trači
LEPOTICI NA POTEPU

Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

Znajde se tudi v kmečkih opravilih.
23. 1. 2026 | 08:53
08:45
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
DENARJA NI BILO VELIKO

Marko v cerkvi kradel miloščino, zaradi Šutarjevega zakona pa ne bo kaznovan

Šutarjev zakon namreč določa, da je tatvina majhne vrednosti prekršek in ne kaznivo dejanje.
Tanja Jakše Gazvoda23. 1. 2026 | 08:45
08:38
Lifestyle  |  Polet
MLADA SRCA V NEVARNOSTI

Srčne aritmije pri mladih: zakaj jih je danes več kot kdajkoli prej in kdaj postanejo nevarne?

Srce tudi pri mladih ni imuno na sodoben način življenja, zato je skrb zanj dolgoročna naložba v zdravje.
Miroslav Cvjetičanin23. 1. 2026 | 08:38
08:34
Novice  |  Slovenija
PRISPEVEK

Socialno ogroženim ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo

Prispevek za dolgotrajno oskrbo je v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi obvezen od 1. julija lani.
23. 1. 2026 | 08:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki