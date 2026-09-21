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Štiri znamenja bo v začetku naslednjega tedna retrogradna Venera spomnila na bivše partnerje: pazite, kdo se utegne znova oglasiti

Za pet znamenj bi lahko začetek novega tedna odprl precej starih ljubezenskih zgodb. Venera je že v predretrogradni senci, 3. oktobra pa se bo začela navidezno pomikati nazaj skozi škorpijona in nato tehtnico.
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
G. P.
 21. 9. 2026 | 06:00
4:15
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Retrogradna Venera se letos začne 3. oktobra in traja do 13. oziroma 14. novembra, njen vpliv pa naj bi se po astroloških razlagah čutil že prej. Predretrogradna senca se je namreč začela 31. avgusta. Astrologi pravijo, da se lahko že septembra pojavijo dogodki, ki napovedujejo težave prihodnjih tednov. To bodo v večini nenadni spomini na nekdanjega partnerja, naključno srečanje, sporočilo po dolgem času ali potreba, da se razčisti nekaj, kar je ostalo nedorečeno.

Astrologi ob tem poudarjajo, da vrnitev nekoga iz preteklosti še ne pomeni nujno nove zveze. Retrogradna Venera naj bi bila predvsem čas preverjanja, zakaj določen odnos še vedno buri čustva, kaj je ostalo nedokončano in ali si človek res želi nekoga nazaj ali zgolj pogreša občutek, ki ga je imel ob njem.

Škorpijon - nekdo, za katerega ste mislili, da je popolna zgodovina

Najizraziteje utegnejo dogajanje občutiti škorpijoni. Venera je v njihovem znamenju že od 10. septembra, prav tam pa bo 3. oktobra tudi začela retrogradno pot. Astrologi to povezujejo z intenzivnimi odnosi, ljubosumjem, zaupanjem in stvarmi, ki so bile nekoč zamolčane. Začetek tedna lahko zato prinese sporočilo osebe, za katero ste bili prepričani, da se ne bo več oglasila. Še verjetneje pa je, da boste sami začeli razmišljati o odnosu, ki se je končal brez pravega zaključka. Tokrat ne bo dovolj, da težavo znova pometete pod preprogo.

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Tehtnica - »Samo kava« morda ne bo ostala samo kava

Tehtnici vlada Venera, zato so njeni retrogradni cikli zanjo tradicionalno pomembnejši. Ker se bo Venera konec oktobra vrnila prav v tehtnico, lahko znamenje že zdaj občuti prve znake vračanja starih odnosov. Obdobje tehtnice povezujemo predvsem z nekdanjimi partnerji, s katerimi se stvari niso končale dramatično, temveč zaradi napačnega časa, neujemanja ali postopnega oddaljevanja. Če se v začetku tedna pojavi povabilo na kavo ali povsem nedolžno »Kako si?«, ne sklepajte prehitro, da gre zgolj za prijateljski pogovor. Po astroloških razlagah je prav to tipičen način, kako se lahko stara zgodba znova odpre.

Bik - preverjanje, ali ste res šli naprej

Tudi biku vlada Venera, zato lahko prihajajoče tedne občuti predvsem skozi vprašanja varnosti in navezanosti. Venera v škorpijonu stoji nasproti bika, kar v astrologiji pogosto odpira teme partnerstva in močnih nasprotij. Začetek tedna lahko prinese trenutek, ko boste morali priznati, ali ste nekoga res preboleli ali ste se zgolj navadili na njegovo odsotnost. Če se nekdanji partner oglasi, bo pomembnejše vprašanje od »Zakaj zdaj?« verjetno »Ali si sploh še želim iste stvari kot nekoč?«

Lev - stara zgodba lahko zadane ego

Med povezavami, ki imajo med retrogradno Venero večjo možnost, da se znova aktivirajo, posebej izpostavlja Venero v fiksnih znamenjih, mednje pa poleg bika, škorpijona in vodnarja sodi tudi lev. Takšni odnosi naj bi po astrološki razlagi težje povsem izgubili svojo moč. Levi bi lahko zato že v ponedeljek ali torek dobili nepričakovan opomnik na osebo iz preteklosti. A previdno, morda ne pogrešate odnosa, temveč občutek, da ste bili v njem opaženi, občudovani ali zaželeni. Prav ta razlika utegne postati najpomembnejša.

Ne hitite nazaj

Astrološka razlaga retrogradne Venere ni, da se mora vsak bivši vrniti in da je treba stare zveze obujati. Ravno nasprotno, to obdobje naj bi bilo namenjeno pregledu odnosov, vrednot in lastnih želja. Če nekdo iz preteklosti znova potrka na vrata, je smiselno najprej pogledati, zakaj sta se sploh razšla.

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