Ta štiri znamenja bodo jutrišnji lunin mrk občutila najmočneje

V zgodnjih jutranjih urah 28. avgusta se obeta eden pomembnejših astronomskih dogodkov letošnjega leta – delni lunin mrk, ki ga bomo lahko opazovali tudi v Sloveniji. Gre za izjemen astronomski pojav, a tudi njegov astrološki vpliv ne bo zanemarljiv. Za štiri znamenja bo jutrišnje jutro še posebej nemirno. Tokratni mrk se, piše portal Zadovoljna.hr, dogaja ob polni Luni v Ribah, zato ga astrologi povezujejo s konci, močnimi čustvi, intuicijo in opuščanjem stvari, ki jih predolgo nosimo s seboj.

Po astroloških napovedih naj bi vpliv na takšen ali drugačen način občutila prav vsa znamenja, štiri od njih pa naj bi se znašla pred posebej pomembnimi življenjskimi vprašanji.

Ribe: čas za novo poglavje?

Za Ribe naj bi bil mrk najbolj oseben, saj se dogaja prav v njihovem znamenju. V ospredje naj bi prišla vprašanja identitete, odnosov in lastnih potreb. Lahko bi jasneje prepoznale, česa ne želijo več dopuščati in kam si v resnici želijo kreniti.

Device: odnosi na preizkušnji

Device naj bi spremembe najmočneje občutile v odnosih. Partnerske, prijateljske ali poslovne vezi bi lahko prišle do točke, ko si pred težavami ne bo več mogoče zatiskati oči. To ne pomeni nujno konca odnosa, lahko bo šlo za pomembne odločitve, poglobitev vezi ali postavljanje jasnejših meja.

Dvojčki: kaj se bo zgodilo v službi?

Pri Dvojčkih naj bi v ospredje stopili kariera, ambicije in smer, kamor v življenju potujejo. Cilji, ki so se jim še nedavno zdeli ključni, bi lahko izgubili pomen, pojavila pa bi se lahko tudi nova priložnost. V ospredju naj bi bilo predvsem vprašanje, ali sledijo lastnim željam ali pa morda le poskušajo ugoditi pričakovanjem drugih.

Strelci: v ospredju dom in družina

Strelci se bodo ob tokratnem mrku ukvarjali s temami doma, družine, pripadnosti in varnosti. Na površje bi lahko znova prišle stare družinske zgodbe ali čustva, odpirala pa naj bi se tudi vprašanja selitve, sprememb življenjskega prostora ter ravnovesja med zasebnim življenjem in poslovnimi ambicijami.