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Ta štiri znamenja konec tedna čaka nepozabna noč! Ste med njimi?

Štiri znamenja lahko ta konec tedna pozabijo na kavč in najljubšo serijo ter se pripravijo na zabavo.
Ovna za dobro zabavo praviloma ni treba dolgo prepričevati. FOTO: Burke/triolo Productions/getty Images
Ovna za dobro zabavo praviloma ni treba dolgo prepričevati. FOTO: Burke/triolo Productions/getty Images
B. K. P.
 28. 8. 2026 | 23:01
2:05
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Nekateri vikendi minejo preležani na kavču, v znamenju počitka in najljubše televizijske serije. A za štiri znamenja zodiaka bi lahko bilo tokrat povsem drugače. Nepričakovan klic, spontano druženje ali povabilo v zadnjem trenutku lahko poskrbijo, da se bo večer lahko zavlekel globoko v noč in postal eden nepozabnih.

Oven: En klic in že je pripravljen

Ovna za dobro zabavo praviloma ni treba dolgo prepričevati. Če bo telefon zazvonil v zadnjem trenutku in bodo prijatelji predlagali druženje, bi lahko hitro pozabil na vse druge načrte. Njegova energija in želja po dogajanju bosta poskrbela, da bo prav oven tisti, ki bo spravil v gibanje še preostalo družbo.

Dvojčka: Težava bo le, katero povabilo izbrati

Dvojčki uživajo med ljudmi, radi klepetajo in spoznavajo nove obraze. Ta konec tedna bi lahko dobili celo več povabil, zato bo največja dilema, kam sploh iti. Nedolžno in spontano druženje se lahko spremeni v dolgo noč, polno smeha, pogovorov in novih poznanstev.

Lev: Čas je, da zasije

Kjer je dobra družba, tam se lev praviloma dobro znajde. Če se bo ponudila priložnost za zabavo, bo težko ostal doma. S svojim razpoloženjem in prepoznavnim slogom bi lahko hitro postal eden najbolj opaznih članov družbe ter še dodatno dvignil vzdušje.

Strelec: Najboljše stvari se zgodijo brez načrta

Strelci niso ravno ljubitelji tega, da bi bila vsaka minuta večera določena vnaprej. In prav zato bi jih lahko ta konec tedna presenetil. Kratek večerni izhod se lahko nepričakovano zavleče pozno v noč, povsem običajno povabilo pa spremeni v dogodivščino, o kateri se bo še dolgo govorilo.

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