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Ta štiri znamenja v drugi polovici novembra čaka velik ljubezenski preobrat

Druga polovica meseca prinaša opazne čustvene spremembe.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Aphelleon/Gettyimages

FOTO: Aphelleon/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Aphelleon/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 12. 11. 2026 | 06:00
7:23
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November se je začel v precej zapletenih astroloških okoliščinah. Retrogradna Venera, planet, ki simbolizira ljubezen, privlačnost in partnerske odnose, že od 3. oktobra spodbuja ponovno preučevanje čustev. Hkrati retrogradni Merkur v škorpijonu odpira vprašanja zaupanja, iskrenosti in vsega, kar je v zvezah ostalo neizrečeno.

FOTO: Aphelleon/Gettyimages
FOTO: Aphelleon/Gettyimages

Sredi meseca pa prihaja do pomembnega preobrata. Merkur 13. novembra končuje retrogradno gibanje, Venera se bo 14. novembra znova obrnila v direktno smer. To obdobje bo še posebej pomembno za odnose, ki so v zadnjih šestih tednih prestajali krizo. Nekaterim bo ponudilo priložnost za spravo, drugi bodo končno spoznali, da je čas, da gredo naprej. Štiri astrološka znamenja bodo do konca meseca deležna zanimivih možnosti za spremembe na ljubezenskem področju.

Oven

Za ovne bo druga polovica novembra eno čustveno najbolj vznemirljivih obdobij letošnje jeseni. Venera zaključuje retrogradnost v tehtnici, znamenju, ki leži nasproti ovna in v njegovi astrološki karti simbolizira resne partnerske odnose. To pomeni, da bodo vprašanja, ki so oktobra povzročala negotovost, zdaj znova prišla v ospredje, vendar z veliko več možnostmi za rešitev. Tisti, ki so imeli v zadnjih tednih v zvezi težave, bodo končno našli skupni jezik s partnerjem. Pogovor, ki so ga večkrat preložili ali se je končal s prepirom, bo prinesel nepričakovano olajšanje.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Napovedi so še zanimivejše za samske ovne. Mars, njihov vladajoči planet, bo vse do 25. novembra v levu, torej v njihovem astrološkem polju romantike, spogledovanja in novih iskric. Astrologi ta položaj povezujejo z večjo privlačnostjo, samozavestjo in pripravljenostjo na prvi korak. Zato se bo lahko nekdo, ki je bil doslej le prijatelj ali znanec, nenadoma pokazal v povsem drugačni luči. Kljub temu naj bodo ovni pozorni na svojo impulzivnost. Privlačnost bo močna, vendar se bo prava vrednost novega odnosa pokazala šele, ko bo začetno vznemirjenje minilo.

Dvojček

Dvojčki so med znamenji, ki jim druga polovica novembra na ljubezenskem področju napoveduje še posebej ugodno obdobje. Retrogradna Venera se je v zadnjih tednih gibala skozi njihovo peto astrološko hišo, ki je povezana z romantiko, zmenki, strastjo in novimi poznanstvi. To je povzročilo neodločnost, ponovno razmišljanje o nekdanjih partnerjih ali občutek, da se nobena nova ljubezenska zgodba ne razvija tako, kot bi si želeli. Od sredine novembra se bo takšno vzdušje začelo spreminjati. Samski bodo znova začutili željo po druženju, spogledovanju in novih poznanstvih. Nekdo, ki so ga že spoznali, vendar se je stik nenadoma prekinil, se bo spet pojavil v njihovem življenju.

FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages

Tisti, ki so že v zvezi, bodo ugotovili, kako zelo pogrešajo spontanost. Skupno potovanje, nepričakovan zmenek ali preprosto več časa, preživetega brez vsakodnevnih obveznosti, bodo pomagali znova obuditi bližino. Posebej pomemben dan bo 24. november, ko bo v njihovem znamenju nastopila polna luna. Po astroloških razlagah polna luna v dvojčkih simbolizira čustveno razjasnitev in trenutek, ko postane nemogoče prezreti lastne potrebe. Za nekatere rojene v tem znaku bi to lahko pomenilo začetek resnejše zveze, za druge pa trenutek, ko bodo spoznali, da ljubezen ne bi smela pomeniti nenehnega čakanja na odločitev druge osebe.

Lev

Levi bodo do konca novembra postali pravi magnet za nova poznanstva. Njihova peta astrološka hiša, ki je tradicionalno povezana z novimi ljubeznimi, užitki in romantiko, se bo aktivirala 22. novembra, ko bo Sonce vstopilo v znamenje strelca. Ta tranzit prinaša začetek veliko bolj sproščenega in vznemirljivega obdobja na ljubezenskem področju. Hkrati se Mars in Jupiter gibata v levu ter spodbujata samozavest in željo po novih izkušnjah. Tisti, ki so bili v preteklih mesecih osredotočeni na delo, družino ali reševanje zasebnih težav, bodo na prvo mesto znova postavili svoje ljubezensko življenje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Za samske predstavnike tega znamenja bodo še posebej zanimiva spontana srečanja: na potovanju, praznovanju, prek prijateljev ali na kraju, kamor sprva sploh niso nameravali iti. Levi, ki so v zvezi, bodo začutili potrebo po več strasti in vznemirjenja. Partnerja si bosta zaželela spremembe rutine, kar bo priložnost za novo energijo v odnosu. Za leve bo najpomembnejše, da ne čakajo, da vsak korak naredi druga oseba. Astrološke napovedi nakazujejo, da bodo do konca novembra največ pridobili tisti, ki bodo pripravljeni jasno pokazati svoja čustva.

Tehtnica

Tehtnice so med znamenji, ki so v zadnjih tednih najbolj poglobljeno razmišljala o ljubezenskem življenju. Njihov vladajoči planet Venera se je retrogradno gibal skozi njihovo ozvezdje, kar astrologi povezujejo z vprašanji samozavesti, čustvenih potreb in ravnovesja v partnerskih odnosih. Nekateri rojeni v tem znaku so začeli dvomiti o zvezi, ki je še pred kratkim delovala stabilno. Drugi so obnovili stik z nekdanjo ljubeznijo ali spoznali, da predolgo upajo na spremembo, ki je ni od nikjer. Od 14. novembra se bo položaj začel spreminjati. Venera bo nadaljevala direktno gibanje skozi njihovo znamenje, zato bi lahko tehtnice začutile večjo gotovost glede svojih čustev.

FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages

Namesto nenehnega analiziranja partnerjevih dejanj bodo bolj pripravljene odkrito spregovoriti o tem, česa si želijo. Za tiste, ki so v zvezi, bo to lahko obdobje sprave, ponovne vzpostavitve zaupanja ali resnega pogovora o skupni prihodnosti. Samske tehtnice bo pritegnila oseba, ki se precej razlikuje od njihovih prejšnjih izbrancev. Namesto odnosa, polnega negotovosti, bi jih tokrat lahko pritegnil nekdo, ki jasno kaže svoje namene in ne pušča prostora za nenehno ugibanje. Kljub temu največja sprememba za tehtnice ne bo nujno nova zveza. Za nekatere bo to odločitev, da zapustijo odnos, v katerem so se predolgo prilagajale. Prav zato astrologi drugo polovico novembra za to znamenje povezujejo s pomembno čustveno osvoboditvijo.

Se vračajo nekdanje ljubezni?

Retrogradna Venera se v astrologiji povezuje z vračanjem nekdanjih partnerjev, vendar njena simbolika ni omejena zgolj na sprave. Astrologi to obdobje opisujejo predvsem kot čas ponovnega premisleka o odnosih in lastnih željah. Zato vrnitev osebe iz preteklosti še ne pomeni, da je obnova zveze dobra odločitev. Včasih gre zgolj za priložnost za zaključek nedokončanih zgodb.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Za ovne, dvojčke, leve in tehtnice druga polovica novembra prinaša priložnost za usmerjanje ljubezenskega življenja na novo pot. Za nekatere bo to pomenilo novo osebo, za druge vrnitev strasti v obstoječo zvezo, za tretje pa končno osvoboditev od ljubezni, ki jim ne prinaša več sreče, napoveduje Zadovoljna.rs.

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