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Ta teden prinaša odlične poslovne priložnosti za dva astrološka znaka

Natančno preverite pogoje in razmislite, ali vam to ustreza tudi dolgoročno.
FOTO: Shutterstock 
FOTO: Shutterstock 
N. P.
 27. 10. 2026 | 13:23
 27. 10. 2026 | 13:23
1:42
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Novo delovno mesto, višja plača ali možnost za napredovanje bi lahko v zaznamovali teden dvema astrološkima znamenjema. Po obdobju, ko je njun trud deloval spregledan, se stvari končno premikajo v pravo smer.

Biki bi lahko prejeli ponudbo, o kateri razmišljajo že dalj časa. Če niste zadovoljni s trenutnim delovnim mestom ali menite, da si zaslužite boljše pogoje, se obeta priložnost za razmislek o menjavi. Zanimiv predlog lahko pride od nekdanjega sodelavca, ki vam bo odprl vrata do nove zaposlitve. Nova ponudba bo morda vključevala višji dohodek, prilagodljivejši urnik ali večje možnosti napredovanja. Kljub temu ne sprejemajte odločitev na hitro zgolj zaradi privlačne začetne ponudbe. Natančno preverite pogoje in razmislite, ali vam novo okolje ustreza tudi dolgoročno.

Vodnarji se bodo v prihodnjem tednu morda znašli pred pomembno poslovno odločitvijo. Obeta se jim ponudba za sodelovanje, nov projekt ali celo menjava delovnega mesta. Priložnost bo mikavna predvsem zato, ker prinaša več samostojnosti in prostora za razvoj lastnih zamisli. Če razmišljate o karierni spremembi, ne spreglejte pogovorov, ki se na prvi pogled zdijo neobvezujoči. Prav sproščeno srečanje ali sporočilo znanca lahko vodi do nepričakovane poslovne ponudbe. Kljub začetni negotovosti boste hitro spoznali težo priložnosti, vendar pri sprejemanju novih obveznosti ostanite premišljeni.

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