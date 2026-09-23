Ta tri astrološka znamenja pravo ljubezen spoznajo pozneje v življenju

Ker pri ljubezni ni časovne omejitve, nikoli ne smemo prenehati verjeti vanjo. Zlasti to velja za ta tri astrološka znamenja, pri katerih je po navedbah portala miss zdrava večja verjetnost, da bodo sorodno dušo našla šele v zrelejših letih.

Kozorog

Kozorog je zelo disciplinirano in ambiciozno znamenje. Rojeni v njem zgodaj v življenju vedo, kam želijo priti, in težko jih je odvrniti od zastavljenega cilja. Medtem ko nekateri dovolijo, da jih življenje odnese in jih včasih popelje po bolj zapletenih poteh, kozorogi ostajajo osredotočeni in zelo natančno določajo prioritete. Toda med njimi je pogosto na prvem mestu kariera, zaradi česar se hitro zgodi, da zanemarijo zasebno življenje, predvsem ljubezen. Poleg tega imajo pri izbiri partnerja zelo visoka merila in precej jasno predstavo o tem, kaj pričakujejo od zveze.

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Sčasoma različne življenjske izkušnje te toge vzorce zmehčajo. Kozorog spozna, da vsega ni mogoče načrtovati in nadzorovati. Prav to naj bi bil razlog, zaradi katerega pravo ljubezen pogosto najde šele pozneje v življenju. Takrat pa je lahko ljubezen še toliko bolj intenzivna.

Oven

Oven je zelo strasten in impulziven znak. Pripadniki prvega znamenja zodiaka se vedno znova spuščajo v nove romance, saj želijo nenehno doživljati prijeten občutek zaljubljenosti in metuljčkov v trebuhu. Ko začetna zaljubljenost mine, se ovni hitro začno dolgočasiti. Takrat iščejo novo osebo, ki bi v njih znova prebudila ta občutek.

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Takšen način življenja lahko uspeva vrsto let, vendar se s staranjem tudi njihova želja po resni zvezi in globokih, dolgotrajnih čustvih povečuje. Po številnih razmerjih, dramah in življenjskih izkušnjah naj bi ovni pravo ljubezen našli šele pozneje v življenju. Takrat postanejo tudi zelo zanesljivi in zvesti partnerji.

Devica

Tudi devica se z ljubeznijo pogosto ukvarja šele pozneje v življenju. To astrološko znamenje je zelo delovno in perfekcionistično. Na prvo mesto postavlja sebe, šele nato pa vse, kar je povezano z njeno predstavo o idealnem življenju. Device k številnim stvarem pristopajo zelo pragmatično in želijo, da so njihove zahteve v celoti izpolnjene. Pri izbiri partnerja mora biti na seznamu tako rekoč vse: dobra služba, zanesljivost, podobni cilji …

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Ko device v prvi polovici življenja stremijo k skoraj utopični predstavi popolnosti, izločajo vse, kar se ne ujema z njihovim pogledom na svet, in pri tem včasih pozabijo na strast. Z leti pa spoznajo, da ljubezni ni mogoče izračunati. Potrebni so kompromisi in pripravljenost sprejeti drugo osebo z vsemi njenimi lastnostmi. Zrele device tako na koncu same sebe presenetijo z izbiro partnerja, za katerega si nekoč ne bi niti predstavljale, da bo ustrezal njihovim merilom.