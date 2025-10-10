  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Ta tri astrološka znamenja so pravi magnet za denar

So osebe, ki imajo le redko denarne težave.
M. Fl.
 10. 10. 2025 | 06:00
2:55
Nekatere spremlja poslovna sreča, drugi znajo prepoznati in izkoristiti prave priložnosti, tretji preprosto obvladajo varčevanje in pametne naložbe.

Po mnenju astrologov obstajajo tri astrološka znamenja, ki imajo posebne sposobnosti privabljanja obilja in finančnega uspeha.

Bik: mojster materialnega sveta

Bik je znamenje, ki mu vlada Venera, planet lepote, užitka, pa tudi materialnih vrednot.

Ljudje, rojeni v tem znamenju, cenijo stabilnost, varnost in udobje, zato so pogosto zelo delavni in vztrajni pri gradnji finančnih temeljev.

Ne tvegajo z nepremišljenimi investicijami, a znajo prepoznati prave priložnosti in vlagati tam, kjer so naložbe, čeprav ne prinašajo naglega dobička, varne.

Njihova moč je v vztrajnosti: ko si nekaj zastavijo, jih na poti do cilja nič ne ustavi. Ne glede na to, ali gre za varčevanje, nakup nepremičnine ali zagon lastnega posla, biki vedno najdejo način za višje prihodke.

Dodatna odlika: znajo uživati v sadovih svojega dela, a denarja nikoli ne zapravljajo lahkomiselno.

Kozorog: finančni strateg

Kozorog je eno najbolj ambicioznih astroloških znamenj. Njegova vztrajnost in strateško razmišljanje ga pogosto pripeljeta do visokih položajev in stabilnega prihodka.

Ni redkost, da imajo kozorogi že v mladih letih jasno postavljene finančne cilje. Že takrat sanjajo o svojem podjetju in razmišljajo o dolgoročnih naložbah, s katerimi si bodo zagotovili mirno prihodnost.

Kozorogi vedno razmišljajo dolgoročno in se zavedajo, da bogastvo ne pride čez noč, a ko pride, z njim znajo upravljati. Njihova sposobnost načrtovanja jim omogoča, da tudi v kriznih časih iz danega iztržijo največ.

Dodatna odlika: njihova disciplina je, ko gre za pametno in odgovorno ravnanje z denarjem, vsem lahko v vzor.

Lev: magnet za priložnosti (in denar)

Levi sicer niso najbolj varčni, a njihova karizma, samozavest in želja po vodenju jim pogosto odprejo vrata donosnim priložnostim.

Dobro vedo, kako se predstaviti, kako se pogajati in kako uspeti. Velikokrat se odločijo za lastne projekte, vodstvene položaje ali javne nastope, ki prinašajo zaslužek.

Poleg tega imajo levi izostren občutek za lastno vrednost. Dobro vedo, koliko so vredni, in tega ne skrivajo. Prav ta energija jim po zaslugi kariere, sodelovanj ali pokroviteljstev pogosto prinese denar.

Dodatna odlika: znajo deliti. Velikodušnost jim ni tuja, še posebej do ljudi, ki jih imajo radi, zadovoljna.hr.

varčevanje naložbe horoskop astrološki znaki
07:32
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

Direktor ponarejal okoljske analize in jih prodajal naprej

Podpisoval jih je v imenu kemika in jih kot verodostojne nato prodajal italijanskim naročnikom.
Moni Černe10. 10. 2025 | 07:32
07:21
Bulvar  |  Glasba in film
PRIHODNJE LETO

Nick Cave prihaja v puljsko Areno

Avstralski glasbenik s skupino The Bad Seeds odahaja na evropsko turnejo.
10. 10. 2025 | 07:21
07:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Zlepa ali zgrda, v Prištini šteje zgolj zmaga

Slovenski nogometaši se bodo drevi pomerili z reprezentanti Kosova. Vsi igralci so nared za igro, je potrdil selektor Matjaž Kek.
Nejc Grilc10. 10. 2025 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO GROZLJIVKI V CELJU

Napadalec, zaradi katerega je umrl 82-letni Franc, je star komaj 14 let!

Danes bodo pokopali žrtev napada ob Savinji, 82-letnega Celjana Franca Škoberneta.
Mojca Marot10. 10. 2025 | 07:00
06:56
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠI NAČIN ZA LAŽJE ŽIVLJENJE

Kako na zdrav način shujšati brez stradanja in izgube moči

Ključ je v pametni prehrani in postopnosti. Doslednost in potrpežljivost morata biti vaš moto.
Miroslav Cvjetičanin10. 10. 2025 | 06:56
06:50
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVE FOTOGRAFIJE

Dejan se otroški pornografiji ni mogel odreči niti na Dobu

Dejanu Čadežu so prisodili dve leti in pol zapora, zaradi zaradi otroške pornografije je sicer že sedel.
Tanja Jakše Gazvoda10. 10. 2025 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
