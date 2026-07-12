  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Ta tri znamenja bodo do konca tedna prejela sporočilo, ki bo spremenilo marsikaj

Včasih je dovolj eno samo sporočilo, da se stvari postavijo na glavo – ali pa končno na pravo mesto. Če verjamete v astrologijo ali jo prebirate zgolj iz radovednosti, zvezde za konec tedna nakazujejo zanimivo dogajanje. Za tri znamenja naj bi bili prihajajoči dnevi še posebej pomembni, saj bi lahko prejela novico, odgovor ali nepričakovan stik, ki bo vplival na njihove naslednje odločitve.
Prihaja sporočilo. FOTO: Getty Images
Prihaja sporočilo. FOTO: Getty Images
G. P.
 12. 7. 2026 | 06:00
2:12
A+A-

Morda bo šlo za zasebno sporočilo, klic, elektronsko pošto ali pogovor, ki bo razjasnil dilemo, odprl novo priložnost ali prinesel težko pričakovani odgovor.

Dvojčka

Dvojčki že nekaj časa čakajo na razplet situacije, ki jih spremlja negotovost. Do konca tedna bi lahko prejeli sporočilo, ki bo prineslo jasnost. Nekateri bodo izvedeli odgovor glede službe ali projekta, drugi pa bodo končno dobili odziv osebe, od katere že dolgo pričakujejo znak. Ne hitite z odločitvami. Preden odgovorite, si vzemite čas in dobro premislite, kaj si zares želite.

Tehtnica

Za Tehtnice bo poudarek na odnosih. Nekdo, s katerim že dolgo ni bilo prave komunikacije, bi lahko znova stopil v stik. To ne pomeni nujno vrnitve v preteklost, lahko pa odpre vrata iskrenemu pogovoru ali dolgo pričakovanemu zaključku. Če boste pripravljeni poslušati, boste iz pogovora odnesli več, kot pričakujete.

image_alt
»Ne počutimo se več kot mi« – Lili Sorum razkriva, zakaj leto 2026 prinaša konec starih vzorcev

Kozorog

Kozorogi bi lahko prejeli novico, povezano s kariero, financami ali pomembnim življenjskim načrtom. Ponudba, povabilo ali odgovor, na katerega čakajo že nekaj časa, bi lahko prišel ravno ob pravem trenutku. Čeprav boste sprva previdni, zvezde svetujejo, da priložnosti ne zavrnete zgolj zato, ker prihaja nepričakovano.

Če ste rojeni v enem od teh znamenj, bodite v prihodnjih dneh nekoliko bolj pozorni na telefon, elektronsko pošto ali povabilo na pogovor. Včasih največje spremembe pridejo takrat, ko jih najmanj pričakujemo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

horoskopsporočilosprememba
ZADNJE NOVICE
06:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZI JI SMRTNA KAZEN

Po smrti dvojčkov grozljivi preobrat! Ni krivo cepivo, umora obtožena mati

Mlado žensko aretirali, grozi ji celo smrtna kazen.
12. 7. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ta tri znamenja bodo do konca tedna prejela sporočilo, ki bo spremenilo marsikaj

Včasih je dovolj eno samo sporočilo, da se stvari postavijo na glavo – ali pa končno na pravo mesto. Če verjamete v astrologijo ali jo prebirate zgolj iz radovednosti, zvezde za konec tedna nakazujejo zanimivo dogajanje. Za tri znamenja naj bi bili prihajajoči dnevi še posebej pomembni, saj bi lahko prejela novico, odgovor ali nepričakovan stik, ki bo vplival na njihove naslednje odločitve.
12. 7. 2026 | 06:00
05:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNOSTI ZA OBČANE NI VEČ

Pred dvema dnevoma je v Pulju ustrelil moškega: zdaj so ga našli mrtvega v Sloveniji

Kaže, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti.
12. 7. 2026 | 05:00
03:23
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU 2026

Anglija z zadetkoma Bellinghama do polfinala SP: sodnik razveljavljal zadetke, drama je trajala 120 minut

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov.
12. 7. 2026 | 03:23
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Na kredit

O porjavelosti.
Marko Kočevar11. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Kako pakira domoljub

V bistvu je moja edina težava pred odhodom na dopust to, da sem prevelik domoljub.
Primož Kališnik11. 7. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki