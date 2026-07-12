Ta tri znamenja bodo do konca tedna prejela sporočilo, ki bo spremenilo marsikaj

Morda bo šlo za zasebno sporočilo, klic, elektronsko pošto ali pogovor, ki bo razjasnil dilemo, odprl novo priložnost ali prinesel težko pričakovani odgovor.

Dvojčka

Dvojčki že nekaj časa čakajo na razplet situacije, ki jih spremlja negotovost. Do konca tedna bi lahko prejeli sporočilo, ki bo prineslo jasnost. Nekateri bodo izvedeli odgovor glede službe ali projekta, drugi pa bodo končno dobili odziv osebe, od katere že dolgo pričakujejo znak. Ne hitite z odločitvami. Preden odgovorite, si vzemite čas in dobro premislite, kaj si zares želite.

Tehtnica

Za Tehtnice bo poudarek na odnosih. Nekdo, s katerim že dolgo ni bilo prave komunikacije, bi lahko znova stopil v stik. To ne pomeni nujno vrnitve v preteklost, lahko pa odpre vrata iskrenemu pogovoru ali dolgo pričakovanemu zaključku. Če boste pripravljeni poslušati, boste iz pogovora odnesli več, kot pričakujete.

Kozorog

Kozorogi bi lahko prejeli novico, povezano s kariero, financami ali pomembnim življenjskim načrtom. Ponudba, povabilo ali odgovor, na katerega čakajo že nekaj časa, bi lahko prišel ravno ob pravem trenutku. Čeprav boste sprva previdni, zvezde svetujejo, da priložnosti ne zavrnete zgolj zato, ker prihaja nepričakovano.

Če ste rojeni v enem od teh znamenj, bodite v prihodnjih dneh nekoliko bolj pozorni na telefon, elektronsko pošto ali povabilo na pogovor. Včasih največje spremembe pridejo takrat, ko jih najmanj pričakujemo.