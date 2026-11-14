Ta vikend utegne štirim znamenjem zmešati načrte. Enim se obeta flirt, drugim bo končno prekipelo

Nedeljska kava se lahko zavleče iz dveh povsem različnih razlogov. Nekdo bo presenečen, kako dobro se ujame z osebo, ki jo je doslej poznal le bežno. Kdo drug bo ob prvi pripombi čez mizo ugotovil, da se isti pogovor doma ponavlja že mesece in da ima tega počasi dovolj.

Sobota bo po razlagi astrologov bolj praktična. Luna bo v kozorogu, zato bodo v ospredju opravki in dogovori, ki jih je treba izpeljati. Zvečer bo v napetem položaju z Venero v tehtnici. Takrat se lahko pokaže, da je nekdo v skupni načrt že vpisal vaše ime, še preden vas je vprašal, kako bi sploh radi preživeli prost dan.

V nedeljo dopoldne se Luna preseli v vodnarja, okoli 17. ure pa se v njem sreča s Plutonom. Na portalu Astrology Cafe to konjunkcijo povezujejo z močnejšimi čustvi in željo, da bi nekaj, kar nas že lep čas moti, vendarle spremenili. Pozneje zvečer bo Luna v kvadratu z Merkurjem, kar po isti razlagi povečuje možnost nesporazumov. Zlasti pri sporočilih bo veliko odvisno od tega, kakšen ton boste pripisali tistim nekaj besedam na zaslonu.

Bik bo imel dovolj enega in istega prepira

Bikom vikend napoved portala Zadovoljna v soboto namenja spremembo okolja. Že kratek izlet lahko dobro dene nekomu, ki je ves teden razmišljal o nedokončanem delu. V odnosih pa se utegne vrniti tema, pri kateri oba že vnaprej vesta, kaj bo rekel drugi.

Povod je lahko povsem banalen. Eden bi se v nedeljo odpeljal na izlet, drugi je že obljubil obisk pri svojih. Bik, ki običajno privoli in se jezi šele pozneje, bi tokrat utegnil kar pri zajtrku povedati, da si je dan predstavljal drugače. Odziv ga lahko preseneti. Morda se izkaže, da bi tudi drugi raje odpovedal obisk, pa se mu je zdelo, da je dogovor za oba že zapečaten.

Lev bo ugibal, ali je to povabilo na zmenek

Levi bodo v soboto še pospravljali za tednom, v nedeljo pa Luna v vodnarju v ospredje postavlja njihove odnose. Samskim se po vikend napovedi obeta nepričakovano povabilo ali poznanstvo prek prijateljev. Tisti v zvezi bodo bolj razpoloženi za nekaj ur v dvoje. Najzanimiveje utegne biti, če se oglasi nekdo iz družbe, ki je doslej vedno pisal v skupinski klepet. Tokrat sporočilo pride samo levu. Ko se izkaže, da na kavo tudi prideta samo dva, bo nedelja naenkrat precej bolj zanimiva. Pri levih v zvezi lahko podoben učinek doseže partner, ki sam predlaga večer zunaj in poskrbi še za rezervacijo.

Škorpijon bo pri kosilu potegnil črto

Škorpijoni si bodo v nedeljo po napovedi zaželeli več miru. Luna v vodnarju pri njih poudarja dom, družino in zasebnost. Marsikomu bo zato bolj prijalo manjše druženje z najbližjimi kakor poln urnik obiskov. Prav med najbližjimi pa lahko kdo preveč samozavestno načne temo, o kateri ima škorpijon svoje mnenje. Ena pripomba o tem, s kom se videva, kdaj se bo preselil ali kaj bo naredil s službo, utegne zadostovati. Tokrat bo morda mirno odgovoril že pri mizi. Domači, ki so vajeni, da se ob takšnih vprašanjih samo nasmehne in preusmeri pogovor, bodo hitro razumeli, da je mislil resno.

Vodnar si bo v zadnjem trenutku premislil

Vodnarjem bo sobota po napovedi prijala v miru. V nedeljo, ko Luna vstopi v njihovo znamenje, se jim utegne vrniti želja po druženju. Samske bi lahko pritegnil nekdo, ki jih preseneti s svojo neposrednostjo ali nenavadnim smislom za humor. Povabilo, ki bi ga v soboto brez premisleka zavrnili, bo v nedeljo morda razlog, da vstanejo s kavča. Zasedeni vodnarji bi lahko partnerja presenetili s predlogom za izlet, ki ga ob zajtrku še ni bilo v načrtu. Samskim pa se utegne najbolj vtisniti v spomin nekdo, zaradi katerega bodo šele ob koncu pogovora opazili, da so že dobro uro pustili telefon v žepu.