  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Ta znamenja so najbolj spretna pri ravnanju z denarjem

Kateri astrološki znaki so rojeni finančni geniji?
Simbolična slika FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Christophe Badouet Getty Images/istockphoto
Delo UI
 20. 12. 2025 | 19:35
4:09
A+A-

Ali ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri ljudje z lahkoto upravljajo svoje finance, medtem ko drugi nenehno bijejo bitko s svojim bančnim računom? Morda je odgovor v zvezdah! Vsako znamenje zodiaka ima svoje edinstvene lastnosti in sposobnosti, ki vplivajo na njihovo finančno vedenje. V tem članku bomo raziskali, katera znamenja zodiaka so najbolj spretna pri ravnanju z denarjem.

Bik: Kralj varčevanja

Biki so znani po svoji praktičnosti in ljubezni do materialnih dobrin. Ta zemeljski znak je izjemno previden, ko gre za denar, in vedno išče načine, kako povečati svoje premoženje. Biki so odlični varčevalci, zato redko zapravljajo za nepotrebne stvari. Njihova zvestoba in vztrajnost jim omogočata, da dosežejo finančne cilje, ki si jih zastavijo.

Devica: Analitični finančni strateg

Device so analitične in natančne, kar jih naredi odlične finančne strateginje. Ta zemeljski znak je izjemno organiziran in vedno išče načine, kako optimizirati svoje finančne tokove. Device so znane po tem, da skrbno spremljajo svoje izdatke in vedno iščejo najboljše ponudbe. Njihova sposobnost načrtovanja in analize jim omogoča, da sprejemajo premišljene finančne odločitve.

Kozorog: Ambiciozni investitor

Kozorogi so ambiciozni in disciplinirani, kar jih naredi odlične investitorje. Ta zemeljski znak je znan po svoji vztrajnosti in pripravljenosti na trdo delo, da doseže svoje finančne cilje. Kozorogi so previdni in premišljeni, ko gre za naložbe, zato vedno iščejo dolgoročne priložnosti za rast svojega premoženja. Njihova ambicija in odločnost jim omogočata, da dosežejo finančni uspeh.

Škorpijon: Intuitivni finančni mojster

Škorpijoni so znani po svoji intuiciji in sposobnosti zaznavanja priložnosti, ki jih drugi morda spregledajo. Ta vodni znak je izjemno spreten pri upravljanju financ in pogosto doseže velik finančni uspeh zaradi svoje sposobnosti, da zazna skrite priložnosti. Škorpijoni so tudi zelo disciplinirani in pripravljeni tvegati, kar jim omogoča, da dosežejo izjemne finančne rezultate.

Tehtnica: Uravnotežen finančni svetovalec

Tehtnice so znane po svoji sposobnosti iskanja ravnovesja in harmonije, kar jih naredi odlične finančne svetovalke. Ta zračni znak je izjemno diplomatski in sposoben sprejemati premišljene odločitve, ki upoštevajo vse vidike finančne situacije. Tehtnice so odlične pri upravljanju proračunov, zato vedno iščejo načine, kako uravnotežiti svoje izdatke in prihranke.

Ribi: Sanjači z ustvarjalnimi rešitvami

Ribi so znani po svoji ustvarjalnosti in sposobnosti sanjarjenja, kar jim omogoča, da najdejo edinstvene rešitve za finančne izzive. Ta vodni znak je izjemno intuitiven in pogosto najde nepričakovane načine za povečanje svojega premoženja. Ribi so tudi zelo prilagodljivi in pripravljeni eksperimentirati z različnimi finančnimi strategijami, kar jim omogoča, da dosežejo finančni uspeh na nepričakovane načine.

Oven: Drzni podjetnik

Ovni so znani po svoji drznosti in pripravljenosti na tveganje, kar jih naredi odlične podjetnike. Ta ognjeni znak je izjemno energičen in vedno išče nove priložnosti za rast svojega premoženja. Ovni so pripravljeni tvegati, zato pogosto dosežejo velik finančni uspeh zaradi svoje odločnosti in poguma.

Čeprav vsak znak zodiaka prinaša svoje edinstvene lastnosti in sposobnosti, je pomembno vedeti, da lahko vsakdo izboljša svoje finančne veščine s pravim znanjem in orodji. Ne glede na to, pod katerim znakom ste rojeni, je ključ do finančnega uspeha v premišljenem načrtovanju, discipliniranosti in pripravljenosti na učenje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrologijaznamenjadenarhoroskop
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
SLAVNA PRIJATELJSTVA

Slavna prijateljstva: preživeli so škandale in razhode (Suzy)

V svetu slavnih, kjer so izdaje, škandali in javni razhodi skoraj del vsakdana, so prava prijateljstva redka, a zato toliko bolj dragocena.
20. 12. 2025 | 21:00
20:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORENJE LAZE

Slovenski gasilci imeli nenavadno intervencijo: prevrnila se je traktorska prikolica, v njej pa bik (FOTO)

Nesreča se je zgodila v vasi Gorenje Laze. Na koncu se je vse dobro razpletlo.
20. 12. 2025 | 20:50
20:04
Novice  |  Slovenija
CORTINA MILANO 2026

Prihajajo zimske olimpijske igre: kako poceni jih imamo Slovenci možnost obiskati?

Veliko kart je še pošlo, a z nekaj iznajdljivosti se da. Prenočišč je še dovolj, pot pa ni predolga.
20. 12. 2025 | 20:04
19:35
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ta znamenja so najbolj spretna pri ravnanju z denarjem

Kateri astrološki znaki so rojeni finančni geniji?
20. 12. 2025 | 19:35
18:49
Novice  |  Slovenija
PISALI V UREDNIŠTVO

Bolnišnica po našem pogovoru z dr. Kavčičem udarila nazaj: »Strokovnost ne more biti izgovor za povzročanje škode«

»Zakaj je v svoji zasebni ambulanti drago zaračunaval preglede pacientom pred in po operaciji?« se sprašujejo.
20. 12. 2025 | 18:49
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Sonce bo vstopilo v znamenje Kozoroga, kar bo zaznamovalo zimski solsticij

21. december 2025: Dan za strukturo in samorefleksijo.
20. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki