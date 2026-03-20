NAJBOLJ RANLJIVA ZNAMENJA

Ta znamenja zodiaka se ob kritiki sesujejo – preverite, ali ste na seznamu

Kritika jih boli do kosti.
FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

FOTO: Gpointstudio Getty Images/istockphoto

FOTO: Gpointstudio Getty Images/istockphoto

FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto

FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto

FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

FOTO: Peopleimages Getty Images

FOTO: Peopleimages Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
FOTO: Gpointstudio Getty Images/istockphoto
FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto
FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
FOTO: Peopleimages Getty Images
FOTO: Getty Images
 20. 3. 2026 | 22:25
Astrologija že stoletja fascinira ljudi s svojimi vpogledi v osebnostne značilnosti posameznikov, ki so rojeni pod različnimi znamenji zodiaka. Medtem ko nekatera znamenja z lahkoto sprejemajo kritiko in jo celo vidijo kot priložnost za rast, so druga znamenja veliko bolj občutljiva in težje prenašajo negativne ocene. Vsako znamenje zodiaka ima svoje edinstvene lastnosti in načine, kako se sooča s kritiko. Medtem ko nekatera znamenja zlahka prenesejo negativne ocene in jih uporabijo za osebnostno rast, so druga znamenja veliko bolj občutljiva in ranljiva.

Razumevanje teh razlik nam lahko pomaga bolje komunicirati in se medsebojno podpirati v trenutkih, ko se soočamo s kritiko. Ne glede na naše zodiakalno znamenje je pomembno, da se zavedamo, kako pomembno je biti občutljiv in sočuten do drugih, saj lahko s tem ustvarimo bolj harmonične in podporne odnose. V tem članku bomo raziskali, katera znamenja zodiaka so najbolj občutljiva na kritiko in zakaj.

Rak: Čustveni zaščitnik

FOTO: Gpointstudio Getty Images/istockphoto
FOTO: Gpointstudio Getty Images/istockphoto

Raki, rojeni med 21. junijem in 22. julijem, so znani po svoji globoki čustveni naravi in občutljivosti. Njihova intuicija in empatija jim omogočata, da zaznajo tudi najmanjše spremembe v razpoloženju drugih ljudi. Vendar pa ta občutljivost pomeni tudi, da so izjemno ranljivi za kritiko. Raki pogosto jemljejo kritične pripombe zelo osebno in jih lahko dolgo časa premlevajo. Njihova potreba po varnosti in sprejetosti jih pogosto vodi k temu, da se umaknejo vase, ko se soočijo z negativnimi ocenami.

Lev: Ponosni kralj zodiaka

FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto
FOTO: Kieferpix Getty Images/istockphoto

Levi, rojeni med 23. julijem in 22. avgustom, so znani po svoji samozavesti in ponosu. Kot kralji zodiaka si želijo biti v središču pozornosti in prejemati pohvale za svoje dosežke. Kritika za leva ni le neprijetna, temveč lahko tudi močno prizadene njihov ego. Levi imajo močan občutek lastne vrednosti in kritične pripombe doživljajo kot napad na svojo osebnost. Kljub svoji zunanji samozavesti so levi v resnici zelo občutljivi in potrebujejo veliko potrditve od drugih.

Devica: Perfekcionistka

FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto
FOTO: Ridofranz Getty Images/istockphoto

Device, rojene med 23. avgustom in 22. septembrom, so znane po svoji analitični naravi in nagnjenosti k perfekcionizmu. Device si prizadevajo za popolnost v vsem, kar počnejo, zato so še posebej občutljive na kritiko. Kritične pripombe jih lahko globoko prizadenejo, saj jih dojemajo kot potrditev svojih notranjih strahov, da niso dovolj dobre. Device pogosto preveč analizirajo kritiko in se obremenjujejo z najmanjšimi napakami, kar lahko vodi v občutek nezadostnosti.

Škorpijon: Intenzivni bojevnik

FOTO: Peopleimages Getty Images
FOTO: Peopleimages Getty Images

Škorpijoni, rojeni med 23. oktobrom in 21. novembrom, so znani po svoji intenzivni naravi in močnih čustvih. So izjemno strastni in predani svojim ciljem, zato kritiko pogosto dojemajo kot osebni napad. Škorpijoni so lahko zelo maščevalni in zamerljivi, ko se soočijo z negativnimi ocenami. Njihova močna čustva in potreba po nadzoru jih lahko vodijo k temu, da se zaprejo vase ali pa se odzovejo z jezo in sovražnostjo.

Ribi: Sanjač občutljiv na svet

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Ribi, rojeni med 19. februarjem in 20. marcem, so znani po svoji nežni in sanjavi naravi. So izjemno sočutni in empatični, kar jih naredi zelo občutljive na kritiko. Ribi pogosto idealizirajo svet okoli sebe in si želijo živeti v harmoniji. Kritične pripombe lahko močno prizadenejo njihovo občutljivo dušo in jih potisnejo v stanje melanholije. Ribi se pogosto umaknejo v svoj svet sanj, da bi se zaščitili pred negativnimi vplivi zunanjega sveta.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Preberite še:

image_alt
Se strinjate: trije astrološki znaki, ki najraje čistijo in pospravljajo

image_alt
Astrološka pot do sreče: to so kristali, ki šepetajo vašemu znamenju

image_alt
Ste med njimi: kitajski astrološki znaki, ki so rojeni za uspeh

Več iz teme

kritikaastrologijahoroskopska znamenjaranljivost
