Tajni zapisi ritualov Babe Vange: razkrit edini način, da denar v hiši teče v potokih

Baba Vanga, slepa prerokinja iz Bolgarije, je znana po svojih napovedih, pa tudi po svojih praktičnih nasvetih za privabljanje blagostanja in finančne sreče v dom. Raziskave in zapisi njenih učencev razkrivajo, da je verjela v energijo prostora in v rituale, ki lahko pomagajo, da denar »teče« skozi hišo. Sodeč po zapisih, je svetovala naslednje.

Red in čistoča sta ključna

Neurejen dom po njenih besedah blokira pretok energije. Vsaka soba mora biti prezračena in čista, še posebej prostor, kjer se hrani denar.

Kotiček za bogastvo

Prerokinja je priporočala, da ima vsak dom majhen »kotiček za blagostanje«, prostor, kjer se simbolično hranijo denar, drobnarije, ki prinašajo srečo, ter predmeti zlate ali rumene barve.

Naravni elementi

Sklad z naravo je bil po Vanginem mnenju zelo pomemben. Rastline, kot sta bazilika in lovor, pomagajo, da energija pozitivno kroži po domu, kar naj bi povečalo finančno stabilnost.

Namenjeni rituali

Preprosti rituali, kot sta metanje kovanca v vodo ali vsakodnevno delanje majhnih dobrih del, privabljajo bogastvo in srečo.