Tajni zapisi ritualov Babe Vange: razkrit edini način, da denar v hiši teče v potokih

Galerija
Baba Vanga, slepa prerokinja iz Bolgarije, je znana po svojih napovedih, pa tudi po svojih praktičnih nasvetih za privabljanje blagostanja in finančne sreče v dom. Raziskave in zapisi njenih učencev razkrivajo, da je verjela v energijo prostora in v rituale, ki lahko pomagajo, da denar »teče« skozi hišo. Sodeč po zapisih, je svetovala naslednje.
Neurejen dom po njenih besedah blokira pretok energije. Vsaka soba mora biti prezračena in čista, še posebej prostor, kjer se hrani denar.
Prerokinja je priporočala, da ima vsak dom majhen »kotiček za blagostanje«, prostor, kjer se simbolično hranijo denar, drobnarije, ki prinašajo srečo, ter predmeti zlate ali rumene barve.
Sklad z naravo je bil po Vanginem mnenju zelo pomemben. Rastline, kot sta bazilika in lovor, pomagajo, da energija pozitivno kroži po domu, kar naj bi povečalo finančno stabilnost.
Preprosti rituali, kot sta metanje kovanca v vodo ali vsakodnevno delanje majhnih dobrih del, privabljajo bogastvo in srečo.
Baba Vanga je poudarjala, da to niso čarobni triki, temveč metode za ustvarjanje harmonije in osredotočenosti. Po njenem razumevanju, kadar je hiša polna reda, svetlobe in pozitivne energije, tudi finančni tok postane naravnejši in stabilnejši.