Tako boste ustvarili dobro karmo

Ljudje pogosto govorijo o tem, kako privabiti dobro karmo, kot da gre za nekaj skrivnostnega, vendar se ta večinoma gradi skozi tihe, vsakdanje stvari. Graditi dobro karmo ne pomeni biti popoln ali pretirano duhoven. Pomeni biti pristen, ravnati z namenom in se bolj zavedati, kako živimo in vplivamo na svet okoli sebe.

Ko začnemo razmišljati o tem, kako ustvariti dobro karmo, se vprašanje spremeni iz »Kaj bom dobil/-a?« v »Kaj lahko dam, ne da bi pričakoval/-a kaj v zameno?« Takrat se začnejo stvari spreminjati. Ne postanejo takoj popolne, postanejo pa lažje, bolj usklajene z našimi vrednotami in veliko bolj iskrene.

Zato vedno govorimo resnico, ne glede na okoliščine. Povedati resnice ni vedno lahko, a tudi male laži pogosto ustvarijo razdaljo med ljudmi. Drugi to opazijo, zaupanje začne počasi izginjati. Če smo iskreni, nam ni treba prikrivati resnice, jasnost pa se pozna tudi navzven. Dobra karma se začne s pristnostjo, tudi kadar nam je neprijetno. Resnica je lahko v trenutku neprijetna, dolgoročno pa ustvarja trdne temelje. Prav to pomeni graditi dobro karmo: izbrati iskrenost, tudi ko bi bilo laže ravnati drugače.