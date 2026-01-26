Tako boste vedeli, ali je vaš partner dušni dogovor ali karmična zanka

Dušni dogovor je kot neviden načrt, ki ga na ravni duše sklenemo pred določeno izkušnjo. Ne da bi trpeli, ampak rasli. Takšni ljudje pridejo kot učitelji, zavezniki, ogledala. Včasih ostanejo dolgo, drugič ne, a za njimi ostane jasnost. Dušni dogovor nas vodi v širino: v več poguma, ljubezni do sebe, avtentičnosti. Čutimo, da se nekaj v nas sestavlja na novo. Karmična zanka je ponavljanje istega scenarija z drugimi obrazi. Znova in znova izberemo podobno dinamiko: enak tip partnerja, občutek zavrnitve, krivdo ali reševanje drugih. Karmična zanka ne prinese miru, ampak nas izčrpa.

Pri dušnem dogovoru se širimo. Učimo se postavljati meje, govoriti resnico, izbirati sebe. Pri karmični zanki se krčimo. Hočemo popraviti človeka, dokazovati svojo vrednost, ostajati v vlogi žrtve ali rešitelja. Dušni dogovor nam prinese lekcijo, potem se energija sprosti. Karmična zanka se vrti, dokler je ne prekinemo zavestno. Ko prepoznamo zanko, jo prerežemo z novo izbiro, z notranjim 'dovolj'. Takrat se karma zaključi. Odpre se prostor za dušne dogovore.