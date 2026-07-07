Tako enostavno lahko izboljšajmo energijo prostora

Višja ali nižja energija pomeni višjo oziroma nižjo frekvenco vibriranja. Višja je vibracija človeka ali prostora, bolje se počutimo. Enako velja za naš dom. Ko dvignemo njegovo energijo, postane zatočišče, kjer si napolnimo baterije, umirimo misli in povrnemo dobro voljo. Za bolj zdrav, srečen in prijeten dom se najprej znebimo navlake. Če odstranimo podvojene predmete in stvari, ki jih ne uporabljamo, ustvarimo več prostora, hkrati se počutimo lažje, mirneje in bolj zadovoljno.

Nato zažgimo zdravilna zelišča. Obred dimljenja z zelišči, znan tudi kot prekajevanje, se uporablja že tisočletja. Tradicionalno so z njim čistili prostor, saj dim pomaga zmanjševati prisotnost bakterij in drugih mikroorganizmov v zraku, hkrati ima v številnih kulturah simbolni pomen očiščenja in novega začetka. Posušeni šopek zelišč prižgemo, nato plamen takoj upihnemo, da ostane le dim. Z njim se počasi sprehodimo po domu in pustimo, da napolni prostor s svojim vonjem. Najpogosteje uporabljamo beli žajbelj, odlična izbira so tudi bor, rožmarin in sivka.

Dom lahko očistimo z dimom: ko se preselimo v nov dom, ko začnemo novo službo ali življenjsko obdobje, po odhodu gostov, pred meditacijo, po prepiru ali bolezni. Za čiščenje prostora so primerni žajbelj, timijan, rožmarin, sivka, poprova meta, borove iglice in pačuli. Eterična olja ne poskrbijo le za prijeten vonj doma, temveč tudi ustvarijo občutek lahkotnosti in svežine. Mnoga imajo tudi protimikrobne lastnosti, zato pomagajo ohranjati bolj svež zrak. Za dvig energije doma lahko uporabimo eterična olja: vrtnice, bazilike, ciprese, kadila, brina, sivke, mire, žajblja, poprove mete, sandalovine, cimeta, rožmarina, evkalipta.

Za bolj zdrav, srečen in prijeten dom se najprej znebimo navlake. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Če nimamo difuzorja, pripravimo preprosto pršilo za prostor. V manjšo stekleničko z razpršilko zmešamo: 1 žlico vodke, 6 žlic filtrirane vode, od 10 do 40 kapljic izbranega eteričnega olja. Pred vsako uporabo dobro pretresemo in popršimo po prostoru. Prižgemo lahko himalajsko solno svetilko, saj oddaja nežno, toplo svetlobo, ki ustvari občutek miru in prijetnega doma. Zaradi vezave vlage iz zraka, pravijo, te pomagajo zmanjševati količino prahu, cvetnega prahu in drugih delcev. Pripisujejo jim tudi sposobnost sproščanja negativnih ionov, ki naj bi izboljšali razpoloženje, zmanjšali statično elektriko, omilili vpliv elektromagnetnega sevanja in prispevali k boljšemu spancu, njihova mehka svetloba pa ustvari prijetno in sproščeno vzdušje.

Poslušajmo glasbo, saj to ni le zabava, ampak močno vpliva na naše počutje. Lahko nas pomiri, razvedri ali napolni z energijo. Raziskave kažejo, da primerna glasba lahko zmanjšuje občutek bolečine, ugodno vpliva na srce in imunski sistem, izboljša zbranost, zmanjšuje utrujenost ter prispeva k boljšemu spancu. Predvsem hitro spremeni razpoloženje prostora. Za mirno in pozitivno vzdušje so odlična izbira klasična glasba, jazz, ljudska glasba, orkestralne skladbe, soul ali opera. Če nas bolj osrečijo drugi izvajalci, poslušajmo glasbo, ob kateri se dobro počutimo.