Tako lahko častimo slovanskega boga ognja

Svarožič je eden izmed slovanskih bogov, ki jih izročilo povezuje z ognjem, soncem in ognjiščem, tudi kot sina ali odsev Svaroga. V virih nastopa kot božanstvo domačega plamena, topline, zaščite in življenjske iskre. Zato njegova podoba še danes nagovarja vse, ki v ognju ne vidimo le vročine, ampak tudi simbol doma, družine in notranje moči.

Če ga želimo častiti, ne obnavljajmo starodavnih obredov. Bolj spoštljivo in iskreno je, da Svarožiča počastimo simbolno: s prižgano svečo, z ognjem v peči ali kaminu, s tiho namero za zaščito doma, mir med bližnjimi in moč, da v sebi ohranimo življenjski plamen. Njegova moč je v zavestnem ohranjanju topline. Lahko si vzamemo trenutek in ob ognju izrečemo prošnjo za dom, družino, varnost in srčno povezanost. Lahko počistimo prostor, odpremo okno, prižgemo svečo in se vprašamo, kakšen ogenj gorí v nas: nas greje ali nas izčrpava? Svarožič nas simbolno uči, da ni dovolj le streha nad glavo. Potrebujemo tudi notranje ognjišče – prostor, kjer se znamo vrniti k sebi. Spominja nas, da dom ni le kraj, ampak energija. Da toplina ni samoumevna. In da pravi plamen ni le tisti, ki sveti v temi, ampak tudi tisti, ki ga kot družina in ljudje varujemo med seboj.