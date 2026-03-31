SVAROŽIČ

Tako lahko častimo slovanskega boga ognja

Spominja nas, da dom ni le kraj, ampak energija.
Svarožiča povezujemo s toplino ognja. FOTO: Dawid Kalisinski Photography/Getty Images
M. B. Z.
 31. 3. 2026 | 22:20
Svarožič je eden izmed slovanskih bogov, ki jih izročilo povezuje z ognjem, soncem in ognjiščem, tudi kot sina ali odsev Svaroga. V virih nastopa kot božanstvo domačega plamena, topline, zaščite in življenjske iskre. Zato njegova podoba še danes nagovarja vse, ki v ognju ne vidimo le vročine, ampak tudi simbol doma, družine in notranje moči.

Če ga želimo častiti, ne obnavljajmo starodavnih obredov. Bolj spoštljivo in iskreno je, da Svarožiča počastimo simbolno: s prižgano svečo, z ognjem v peči ali kaminu, s tiho namero za zaščito doma, mir med bližnjimi in moč, da v sebi ohranimo življenjski plamen. Njegova moč je v zavestnem ohranjanju topline. Lahko si vzamemo trenutek in ob ognju izrečemo prošnjo za dom, družino, varnost in srčno povezanost. Lahko počistimo prostor, odpremo okno, prižgemo svečo in se vprašamo, kakšen ogenj gorí v nas: nas greje ali nas izčrpava? Svarožič nas simbolno uči, da ni dovolj le streha nad glavo. Potrebujemo tudi notranje ognjišče – prostor, kjer se znamo vrniti k sebi. Spominja nas, da dom ni le kraj, ampak energija. Da toplina ni samoumevna. In da pravi plamen ni le tisti, ki sveti v temi, ampak tudi tisti, ki ga kot družina in ljudje varujemo med seboj.

Več iz teme

slovanski bog ognjaSvarožičdomčaščenje
ZADNJE NOVICE
22:11
Novice  |  Slovenija
VELIKA NOČ

Jelka je pobarvala in okrasila več kot 3600 jajc (FOTO)

Članice Turističnega društva Krim Vrbljene so pripravile čudovito velikonočno razstavo. Na ogled je na stotine pirhov ter potice iz vseh mogočih sestavin.
Primož Hieng31. 3. 2026 | 22:11
21:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIV PRIMER

Grozljivo! Vstopil v hotelsko sobo in jo spolno zlorabil: »Zbudila sem se, ko je neznanec ležal v moji postelji«

Usodna napaka hotela razkrila resne pomanjkljivosti pri varovanju zasebnosti in varnosti gostov.
Kaja Grozina31. 3. 2026 | 21:21
21:15
Bulvar  |  Tuji trači
ROKOBORSKI MANEVER

Novinarko pred kamerami dvignila in jo silovito zalučala ob tla: »To bi se lahko končalo zelo slabo« (VIDEO)

Kljub glasnemu poku ob udarcu je takoj vstala ...
31. 3. 2026 | 21:15
21:01
Razno
PRIVABITI ŽELIJO PREBIVALCE

V tem kraju ob meji s Slovenijo boste za nepremičnino odšteli manj kot evro

Ponudba velja za mlade družine, starša ne smeta šteti več kot 45 let, upoštevati pa je treba še nekaj pogojev.
31. 3. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
VELIKO DELA

Zaposlena Alenka Marinič: ni časa za spomladansko utrujenost (Suzy)

Nova sezona priljubljene satirične oddaje Kaj dogaja?, ki nas že sedmo leto razveseljuje in spravlja v smeh, je v polnem teku.
31. 3. 2026 | 21:00
20:56
Novice  |  Slovenija
JUTRI SPET POGAJANJA

Golob poslal strankam dokument, ki (neuradno) ne upošteva pomembne Logarjeve želje

SKOK oziroma specializirana tožilska enota za pregon korupcije in organiziranega kriminala je želja Demokratov Anžeta Logarja, a v Gibanju Svoboda imajo drugačen predlog.
31. 3. 2026 | 20:56

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
