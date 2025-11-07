  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Tako lahko prekinimo družinsko karmo, rezultati so osupljivi

Morda piše uvod, mi pa lahko napišemo preostanek knjige. Ko prepoznamo vozle in jih razvežemo, se začne novo poglavje.
Vzorci se prenašajo med generacijami. FOTO: Fizkes/Getty Images
Vzorci se prenašajo med generacijami. FOTO: Fizkes/Getty Images
M. B. Z.
 7. 11. 2025 | 15:15
3:11
A+A-

Kolikokrat ste se vprašali: »Zakaj se mi to vedno znova dogaja?« Od odnosov do dela – kot da bi nas nenehno ponavljajoči se nevidni scenarij držal v primežu. Guruji temu pravijo družinska karma: zapisi vzorcev, sramu, krivde in bolečin, ki se prenašajo med generacijami. A vzorci niso usoda. Presekati jih je mogoče z iskreno introspekcijo, prakticiranjem prisotnosti in novimi navadami, ki jih vztrajnost vtisne v naše telo in misli.

Prvi korak je izbira. Odločitev, ki jo lahko ubesedimo kot: »Želim biti sam svoj gospodar – moja energija, moja duša, moja pot.« Ta notranja drža napolni človeka z močjo. Sledi globoka introspekcija, včasih podprta z meditacijo, da pridemo do jedra ponavljajočih se težav. Tam ugotovimo, da vzorec ni usoda, ampak naučeno vedenje in dedna čustvena naravnanost, ki se jo da preoblikovati.

Lahko se osvobodimo in svobodno zadihamo. FOTO: Vasilii Binzari/Getty Images
Lahko se osvobodimo in svobodno zadihamo. FOTO: Vasilii Binzari/Getty Images

Družinska karma se prenaša kot čustveni in mentalni odtis, skupaj z darovi in izzivi rodu. Podedujemo namreč tako talente kot težave: nagnjenost k odvisnostim, depresivnim stanjem, samosabotaži. Kar je bilo v družini zamolčano, se v življenju potomcev pogosto ponavlja. Dokler nekdo ne reče: dovolj.

Pogosto teče na avtopilotu

Karma namreč pogosto teče na avtopilotu in ne moremo je prekiniti, če se za to ne odločimo. Vloge so razdeljene: 'zlati otrok', 'črna ovca', 'rešitelj' … Potem pride sprožilec – ton glasu, pogled, beseda – in bum: stari čustveni film steče znova. Ključno je, da sprožilce prepoznamo in razelektrimo njihovo napetost, ne da bi potlačili občutke. S tem preprečimo, da se krog vedno znova ponavlja. Razumevanje je nujno, a samo po sebi ni dovolj – potrebno je delo na globlji ravni, saj moramo preprogramirati možgane in vtisniti nove programe v energijsko polje.

Guruji za to priporočajo nežne, a dosledne meditativne in druge duhovne prakse, ki segajo do celičnega spomina; učenje neodzivnosti na sprožilce; odpuščanje – ne kot izbris svoje zgodovine, ampak kot povrnitev lastne moči in miru in preseganje vloge: izstop iz rigidnega družinskega scenarija v življenje po meri naše duše. Rezultati so osupljivi – več jasnosti, miru ob stikih z zahtevnimi ljudmi, več poguma povedati, kar je treba, in več topline tam, kjer je prej kraljevala obramba.

Začnemo tako, da zapišemo svoj najpogostejši vzorec in sprožilec. Tri minute dihamo počasneje (4–6 vdihov na minuto) in pri tem opazujemo svoje telo. Zamenjajmo svojo staro vlogo z novim stavkom (npr. 'vse moram rešiti' v 'izberem en jasen korak'). Nato naredimo nekaj konkretnega, kar potrjuje našo novo izbiro, pri tem pa vztrajajmo celih 21 dni, saj možgani obožujejo ponovitve.

