Tako spustimo prijateljstvo in odpremo prostor za nove vezi

Včasih se spreminjamo mi, a lahko se tudi prijatelji – in odnosi sledijo temu toku. Psihologi pravijo, da naše socialne vezi niso statične, ampak se v življenju preurejajo, ljudje, ki nas spremljajo, se spreminjajo z našimi prehodi. Ko se preselimo, postanemo starši, zamenjamo delo ali vrednote, se del našega kroga naravno odmakne. Raziskave o t. i. socioemocionalni selektivnosti kažejo še nekaj: ko čas dojemamo kot bolj dragocen, izbiramo manj odnosov, a bolj smiselne. Antropolog Robin Dunbar je dejal, da lahko stabilno vzdržujemo približno 150 odnosov – zato nekaj vezi odloži življenje samo.

Duhovno bi rekli, da ne izgubljamo ljudi, ampak zamenjamo frekvenco. Pri tem pa si moramo vzeti čas za žalovanje. Spremenjen odnos je mini slovo, ki ga lahko označimo s 'pogrešam, kar smo nekoč bili'. Sprejmemo, da je bil nekdo naš sopotnik v določeni dobi, a ne nujno za vedno. Če želimo ob tem izvesti ritual, se v mislih zahvalimo za tri stvari, ki nam jih je ta odnos dal, in eno lekcijo, ki jo odnesemo naprej. Potem zavestno odpremo prostor za nove vezi.