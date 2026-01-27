Tako ustvarimo zdravilo za srečo

Včasih imamo občutek, da se nam vse izmika. Denar, priložnosti, mir, zdravje, ljubezen. Takrat si želimo kaj premakniti. Lahko posežemo po feng šuj 'zdravilu', ki popravi energijsko sliko doma, kar se preslika na naše življenje. Potrebujemo devet rdečih sveč. Rdeča v feng šuju velja za barvo moči, zagona in življenja, število 9 pa za zaključek ciklusa - kot simbol, da se nekaj končno obrne v pravo smer.

Uporabimo čajne ali katere koli rdeče sveče, ki jih imamo. Nato: določimo namen (denar, služba, odnosi, zdravje …), napišemo ga na listič in ga damo pod eno svečo; 9 sveč postavimo v del doma, ki podpira naš cilj. Najprej si pomagamo s kompasom na telefonu: na tlorisu označimo sever in dom razdelimo na devet delov (kot mrežo 3 × 3). Potem izberemo pravo območje: bogastvo je na jugovzhodu (JV), kariera/služba na severu ali blizu vhodnih vrat, odnosi/ljubezen na JZ, zdravje in družina na vzhodu, za splošno ravnovesje lahko podpremo tudi sredino doma, sreča, novi začetki so pri vhodu – tam, kjer vstopa energija.

Sveče prižgemo vsak dan za nekaj minut naslednjih 27 dni. Ko plamen zagori, se zahvalimo – in za hip res začutimo, kot da je želja že na poti. Naredimo globok vdih, začutimo občutek hvaležnosti, mir v telesu. Sveč nikoli ne puščamo brez nadzora, naj bodo stran od zaves, otrok in hišnih ljubljenčkov. Pomirjeni počakamo, da se nam želja uresniči.