Taoistična vaja medved: izboljša sposobnost jasnega razmišljanja

V taoistični tradiciji ima vsaka žival svojo simboliko. Medved pooseblja moč, stabilnost in notranji mir. Čeprav je izjemno močan, se ne žene brez potrebe. Rad počiva, se igra, uživa v hrani in se giblje počasi, brez naglice. V tem se skriva njegova modrost – energijo uporablja premišljeno in le, ko je res treba. Taoisti medveda povezujejo z ljudmi, ki so dosegli določeno raven materialne in telesne varnosti. Ne predstavljajo ga kot agresivno žival, temveč kot simbol samozavesti, umirjenosti in prizemljenosti. Vaja medveda spodbuja miselne procese ter izboljša sposobnost jasnega razmišljanja, odločanja in osredotočenosti. Ker je medved povezan z elementom zemlje, naj bi vplivala tudi na delovanje vranice, trebušne slinavke in želodca. Zato jo priporočajo ljudem s počasno prebavo, težavami pri uravnavanju krvnega sladkorja ter kot podporo pri sladkorni bolezni.

Vajo začnemo stoje. Večkrat globoko vdihnemo in izdihnemo ter si predstavljamo, da smo medved. Noge postanejo močne in težke, trebuh rahlo izbočimo, roke sproščeno visijo pred telesom. Nato začnemo počasi hoditi naprej. Pri vsakem koraku opazujemo gibanje trebuha in občutimo predel vranice ter trebušne slinavke. Ne hitimo. Gibi so počasni, mehki in zanesljivi, kot da imamo ves čas na svetu. V podobi medveda ostanemo, dokler nam je prijetno, nato si privoščimo kratek počitek in vajo po želji ponovimo. Pomembneje od popolne izvedbe je, da se resnično vživimo v njegovo mirno in stabilno energijo.