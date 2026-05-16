Tapkanje za finančno obilje: EFT je odlična tehnika za sprostitev finančnih blokad in sprejemanje obilja

Tapkanje EFT je učinkovita metoda, ki pomaga sprostiti blokade v telesu in umu ter spodbuja boljšo energijsko pretočnost. Začnemo z aktivacijo točke na strani roke, kjer začnemo z afirmacijo: »Čeprav sem občutil/-a pomanjkanje ali strah glede denarja, se globoko ljubim in sprejemam. Odpiram se, da preoblikujem svojo energijo in dovoljujem obilje. Zaupam, da denar priteče k meni, ko sem usklajen/-a in pripravljen/-a.«

Na obrveh nadaljujemo z: »Opuščam strah, da nikoli ni dovolj.« Tako sprostimo strah pred pomanjkanjem in sprejmemo prepričanje, da obilje obstaja. Ob očesu nadaljujemo z: »Opuščam prepričanje, da se moram truditi, da bi bil/-a vredna.« Pod očesom ponavljamo: »Varno je, da sprejmem več, kot sem kdaj dovolil/-a.« To pomaga odpreti vrata za sprejemanje več denarja in obilja.

Pod nosom sledi: »Denar je zgolj energija – in pripravljen/-a sem ga sprejeti.« Brada: »Kličem lahkotnost, tok in finančni mir.« Na oprsju nadaljujemo z: »Moja družina in jaz smo podprti na vse mogoče načine, tudi finančno.« In pod roko: »Usmerjam se v priložnosti, čudeže in božjo podporo.« Na tej točki vizualiziramo, kako nas življenje usmerja v priložnosti za rast in uspeh.

Na vrhu glave zaključimo: »Pripravljen/-a sem sprejeti denar z veseljem, zaupanjem in hvaležnostjo.« To nas spomni, da ko smo hvaležni za vse, kar imamo, ustvarimo še več prostora za novo obilje.