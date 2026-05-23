Teden v zvezdah: aktivnost, odnosi in močne notranje energije

Vikend bo v energijah Lune v devici, idealno za kaj urediti, pospraviti, posaditi, delo z zemljo, vrtom. Če nimamo vrta, imamo naravo, nabiranje zelišč. V soboto okrog 13. ure bo prvi krajec z Uranom, ki nosi nekaj nemira, a po drugi strani nas tudi nečesa osvobaja. Predvsem je to del luninega meseca, ko smo najbolj aktivni, ko je spodbujeno delovanje. V soboto bo Venera v harmoniji z Luninima vozloma, tako bomo laže ustvarjali harmonijo in se povezovali na lep način. V nedeljo dopoldne nam lahko Lunin kvadrat na Merkur preveč spodbudi razum, s čimer deviška energija postane bolj nemirna, pretirano kritična in analitična, protiutež je vedno narava. Večerne in nočne ure v nedeljo budijo ponovno več optimizma in dobre volje. Ker se v noči na ponedeljek sestavi sekstil Sonca in Neptuna, smo lahko tudi dušno bolj odprti, intuitivni in polni navdiha. V ponedeljek do 16.30 bo Luna v devici v praznem teku in jo bomo najlaže izkoristili, če si naredimo načrt dela in s kljukicami zadovoljimo občutek učinkovitosti. Sicer bomo samo veliko razmišljali in ne veliko naredili.

Od ponedeljka do srede bo Luna v tehtnici, iskala harmonijo in lepe odnose. A ker se Mars sestavlja v kvadrat s Plutonom, se v nas lahko nabira napetost. Premočne strasti, prastaro ljubosumje, zatrta jeza nas bodo hoteli potegniti v negativno. Idealni bodo sprehodi po gozdu ali intenzivno športno gibanje, da jo sprostimo. V ponedeljek je Mars v harmoniji z Luninima vozloma ter Sonce v kvadratu z isto osjo, kar opozarja, da se s svojo voljo, egom ni treba dvigati nad druge. V torek imamo poleg kvadrata Marsa in Plutona trigon Sonca in Plutona, torej bo trpežne vztrajne energije veliko, le zlorabljati je ni dobro, na silo dosegati želenega. Lunini aspekti nas bodo v ponedeljek spodbujali k originalnosti in druženju, zvečer nas bodo naredili željne odklopa. V torek Luna aktivira kvadrat Venere in Saturna. Tako se lahko čuti občutek osamljenosti ali skrbi, vezane na finančno področje, dvom o lastni vrednosti. V sredo dopoldne bodo spodbujeni iskreni pogovori, nabor idej, popoldne bi lahko tudi čustveno pretiravali, zvečer se budijo določene rane.

V četrtek in petek bo Luna potovala po intenzivnem, globokem in požrtvovalnem škorpijonu. V četrtek se lahko budijo močne strasti, jeza, napetosti. Koristno je, da energije ne kuhamo v sebi, ampak jo s telesno akcijo sprostimo. V petek bo še močneje čutiti občutek, da nismo dovolj, finančne skrbi ali strah, da nas bodo zapustili. Venerin kvadrat na Saturn je kratkotrajni vpliv, zato zdržimo in ne verjemimo notranjim strahovom.