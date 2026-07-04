Teden v zvezdah: astrologi priznavajo: česa takega na nebu še ni bilo

Tokratni vikend bo poseben. Mars aktivira lotos transaturnovcev in nam omogoča, da bolj jasno vidimo, kaj je in kaj ni pomembno, pa tudi to, kaj družbeno prinaša - ali nove konflikte in strah pred hujšimi stresljaji, ali samo spodbuja znanstveni in tehnološki razvoj. Tudi astrologi še ne vemo, ker takega lotosa še ni bilo. Bili smo zelo blizu lotosu transaturnovcev ob koncu druge svetovne vojne, a eksakten še ni bil.

Najpomembneje je, da smo mirni, prizemljeni. V soboto bo Mars tvoril konjunkcijo z Uranom in Luna bo popoldne delala kvadrat na to konjunkcijo, tako je res potrebna previdnost tudi na zasebni ravni, ne le družbeno. Več bo nemira, jeze, nestrpnosti. Pazimo na cesti, zaradi prehitre vožnje bo več zvite pločevine. V noči na nedeljo se bo Mars povezoval še s stacionarnim Neptunom in popoldne z retrogradnim Plutonom ter s tem končal cel lotos. Energije bo v zraku zelo veliko. Kot rečeno, družbeno pomembni dogodki, upajmo, bodo pozitivni. Na zasebni ravni bomo imeli veliko energije, ki jo je modro konstruktivno in ustvarjalno usmeriti. Luna v ribah nas večinoma umiri, naredi prepustne, tako lahko z njeno pomočjo Marsov poriv v akcijo doživimo malo manj naporno. Tudi v ponedeljek bo Luna v ribah do 17. ure, zjutraj tvori trigon na retrogradni Merkur in obeta novice, ki nam bodo pomagale reševati situacijo. Nato teče v prazno in nosi zmedo in pasivnost. Sončev kvadrat s Saturnom tudi ni prijeten vpliv, prinaša več skrbi, težo odgovornosti, težave s hrbtenico, kostmi.

Kar pogumno naprej, ne dajmo se

V ponedeljek Luna nekaj čez 17. uro vstopi v ovna, nosi več energije, njen prvi aspekt je trigon z Jupitrom, tako bo spet več upanja in pozitivnih razpletov. Toda že v torek nas čaka zadnji krajec s Saturnom, ki nas bo prizemljil in pokazal realno situacijo, realno stanje in nas lahko malo tudi obremeni in prestraši. Kar pogumno naprej, ne dajmo se. Na ta dan se tudi Neptun obrača retrogradno, tako se bo treba soočati s svojimi iluzijami. Pogumno, močni smo, zmoremo vse. V sredo bo Luna še vedno v ovnu, dopoldne s kvadratom na Merkur nosila nekaj neprijetnih novic ali sprememb. Popoldne in proti večeru s trigonom na Venero prijetne trenutke, strastne in vznemirljive.

V četrtek in petek bo Luna v biku, prinaša stabilnost, rutinskost, trpežnost in vztrajnost. Venera v četrtek zvečer preide v devico in nas v prihodnjih tednih uči varčevati in delati pametneje z denarjem, a hkrati odvzame malo navdiha in radosti. Njena pozitivna vez s Kironom nas uči, da si damo pravo vrednost, konjunkcija z južnim luninim vozlom kaže, kaj bo treba spustiti.