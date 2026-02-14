Teden v zvezdah: čas nenavadnih preobratov in prekinitev

V noči na soboto bo Saturn zapustil ribi in vstopil v ovna. Na družbeni ravni se bo zaključil čas kaosa, začenja se gradnja novega sistema. Seveda je način gradnje z ovnom surov, primitiven, jezljiv, garaški in brez občutka za harmonijo. Ker se Saturn bliža veliki konjunkciji z Neptunom, bo sprva veliko negotovosti in družbeno lahko pričakujemo nenavadne preobrate. V soboto nas bo Luna na koncu kozoroga gnala v delo in odgovornosti. Tudi če bo malo energije, počasi, a vztrajno počnimo kaj smiselnega in učinkovitega, da se bomo na koncu dneva počutili bolje.

V nedeljo bo Luna v vodnarju, v katerem bo mlaj, ki bo tudi sončni mrk, zato bo pritiska v spremembe več. Zjutraj bo veliko uvidov. V popoldanskih urah bo več pritiska na misli in čustva, saj se Luna bliža Plutonu. V ponedeljek bo Luna še v vodnarju, Sončev kvadrat na Uran nas bo zbudil, da se bomo postavili zase in prekinili tisto, kar nam škodi, veliko bo uporniškega duha. Trigon Merkurja in Jupitra, prvi od treh, bo poseben. Merkur bo na zvezdi prve veličine Ahernarju, Jupiter na stopinji višine, njuna vez zna biti spodbudna, na družbeni ravni lahko prinese pogovore o miru, ideje, kako iti iz nečesa težkega in napornega, zasebno nam bodo misli in uvidi pomagali nekaj temnega predelati in se dvigniti na višjo raven. V torek bo sončni mrk, ki nosi potrebo po osvobajanju, mogoče bo vezan na Ukrajino, tudi osebno bo treba nekaj prekiniti, se nečesa osvoboditi. Močna Venera bo na severnem luninem vozlu, kar je dober znak, da se lahko začnejo mirovni pogovori. Zasebno se vzpostavi harmonija.

V torek malo čez 15. uro bo Luna prestopila v ribi in prinesla dni, ko bomo delovali mirno in uravnoteženo. Ker je Luna še mlada, energije ne bo veliko, bolj se bomo prepuščali, si dovolili užitek, odklop, počitek, si polnili baterije brez krivde in slabega počutja. Energije tudi v sredo ne bo veliko, saj bo Sonce skoraj do 17. ure na zadnji stopinji, a bomo z Luno v ribah laže pluli skozi to. Svetujem obisk obale in odklop. Tudi večerne ure v sredo bodo prijetne, več bo zaupanja. V četrtek bo Luna do večera potovala po koncu rib, tu bomo že malo naveličani pasivne energije, zmede in nemoči.

Luna malo čez 20.30 preide v ovna, aktivira veliko konjunkcijo Saturna in Neptuna in pokaže, kakšne posledice bo imela ta za družbo. Čutimo jo od poletja lani, kot negotovost in nestabilnost, a na nuli ovna zna prinesti konkreten dogodek, ki nas strese. Iščimo notranjo trdnost. V petek bo Luna v ovnu prinašala več nemira in presežkov energije, ki jih je nujno sprostiti s pogumnim poslovanjem, fizičnim delom ali športom.