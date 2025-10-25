Teden v zvezdah: Čez vikend imamo Luno v strelcu, kar prinese nov polet, novo energijo

Čez vikend imamo Luno v strelcu, kar prinese nov polet, novo energijo. Še najbolj bomo spodbudno energijo čutili v soboto, ko nas bo poganjala k novim pustolovščinam. Nikar ne ostanite doma.

S petka na soboto se bo dovršil veliki vodni trigon med Merkurjem, Jupitrom in Saturnom ter se ponovil v Merkurjevi retrogradni fazi, ki na družbeni ravni prinaša resnejše pogovore in iskanje miru, na zasebni nam da moč dobrih premislekov in konstruktivnega načrtovanja. Videli bomo v ozadje stvari, s tem našli boljše rešitve. V nedeljo bodo Lunini aspekti iz strelca manj prijetni; dopoldne imamo kvadrat na Saturn, popoldne kvadrat na Neptun, tako bo več skrbi, raztresenosti, negotovosti.

Luna vstopi v kozoroga v nedeljo malo pred šesto zvečer in obljublja nekaj produktivnih in delavnih dni. Čeprav je tu Luna v izgonu in bo manj občutka za soljudi in več notranje panike, bo, če se osredotočimo, to čas, ki ga lahko izkoristimo za red, delo, načrtovanje. Marsov trigon na Jupiter, ki se bo dovršil v torek, obljublja, da bodo prvi dnevi tedna produktivni, da bo veliko energije. Čas je konstruktiven za začetek nove telovadbe.

Luna bo v sredo v vodnarju, kjer bo tudi prvi krajec, ki nam bo pokazal, kaj je treba še popraviti, urediti, spremeniti, da bi prišli do cilja. V sredo imamo veliko nebesnega dogajanja. Po eni strani Marsov trigon na Saturn, ki nas potiska k vztrajnemu delu, fizični aktivnosti, spodbuja, da se mučimo, trudimo, vztrajamo, da bi prišli do rezultatov. Ker marsikdo ne bo delaven med počitnicami, lahko energijo uporabimo pri športu, kot trdoživost, vztrajnost, trpežnost, jeklene mišice.

Luna v petek popoldne prestopi v znamenje rib

Merkur bo v sredo s konca škorpijona tvoril trigon na Neptun, nosil intuicijo, navdih, pozneje prešel v strelca in v opozicijo z Uranom, tako bo več nemira. Merkur je ves čas v senci, mogoči so zapleti. Luna v vodnarju nas do petka popoldne spodbuja k druženju, povezovanju, tudi k pogovorom o smislu. Pomaga nam, da za nekaj časa pozabimo nase in to, kar se dogaja v nas, in posvetimo svojo radovednost drugim, se nahranimo s tem, kar vidimo. V četrtek imamo še sekstil Merkurja in Plutona, tako da nam bo dan vpogled v ozadje ali bodo pogovori izjemno iskreni in nas bodo odpeljali tudi na področja, ki jih po navadi doživljamo kot tabu.

Luna v petek popoldne prestopi v znamenje rib, tako se vrvež in živžav vznemirljivega vodnarja pomiri, iskali bomo mir, sprostitev, navdih. Ker aspekti vse do pol petih še vedno kažejo nekaj napetosti, bomo omenjeni mir začutili večinoma šele v poznih popoldanskih urah.