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Teden v zvezdah: čutili bomo pritisk skrbi in težo ovir

Sprejmimo življenje, kot je, se prilagodimo, vzemimo nase bremena in naredimo iz situacije največ, kar se da.
Ponedeljek, 19. 10., in torek, 20. 10., ne bosta najlažja.  FOTO: Viktor_gladkov/getty images
Ponedeljek, 19. 10., in torek, 20. 10., ne bosta najlažja.  FOTO: Viktor_gladkov/getty images
Joy Lotos
 17. 10. 2026 | 07:40
3:08
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Vikend z rastočo Luno v kozorogu nas kliče k delu, organizaciji, načrtovanju in vztrajnosti. Ovire, ki jih nosi prvi krajec, nam bodo pokazale, kje je potrebna preusmeritev, popravek, da bomo laže pripeljali svoje sanje do cilja. Ovire naj nas ne porušijo, ampak jih vzemimo kot izziv, ki nas bo marsičesa naučil. Danes dopoldan lahko najmočneje čutimo pritisk skrbi in teže ovir. Sprejmimo življenje, kot je, se prilagodimo, vzemimo nase bremena in naredimo iz situacije največ, kar se da. V nedeljo bo prvi krajec, pri nas v 10. hiši, pozornost daje na vladajoče in realnosti bolečin, skrbi, saj je Kiron koten v karti lunacije.

Ponedeljek, 19. 10., in torek, 20. 10., ne bosta najlažja. Luna bo res v odprtem, radovednem in povezovalnem vodnarju, a že v ponedeljek dopoldan aktivirala kvadrat Venere in Plutona, ki bo eksakten v torek. To je že drugi kvadrat od treh, tokrat v Venerini retrogradni fazi, prinaša pomembno zgodbo, vezano na lastno vrednost, finance, želje, strasti in ljubezen. Kriza, ki se budi, nosi obsesiven in posesiven odnos do nečesa, kar nam veliko pomeni. Treba se bo prebiti prek negativnih čustev ali naporne realnosti in si priznati omejitve življenja, se nanje naravnati, če nam to ne bo uspelo in bomo hoteli za vsako ceno svoje, lahko dosežemo želeno, a nam to ne bo nosilo zadovoljstva. Spodbujeni bodo avtodestruktivni načini iskanja užitka, vrnejo se lahko pozabljene škodljive navade. Pogumno skozi, to je samo preizkušnja. Ponedeljkove popoldanske ure bodo prijetnejše. Torek zna biti naporen ves dan, od zgodnjih jutranjih ur do poznih večernih.

V sredo, 21. 10., se energija sprosti in bo več pozitivne naravnanosti. Dopoldanske ure so konstruktivne za dogovore, predstavljanje sebe ali svoje ideje. Tega dne prestopi Luna v ribi ob 14.35 in energija se zmehča, umiri. Nekaterim je taka energija pasivna, drugim prinese mir, zaradi katerega se je laže predati življenju in mu zaupati. Sonce bo v harmoniji z luninima vozloma, tako bomo laže jasno povezovali ljudi za skupne projekte, a hkrati bo v opoziciji s Kironom, tako se v sebi ne bomo nujno počutili dobro, imeli bomo občutek, da z nami nekaj ni v redu. Gre samo za občutek, pogumno skozi.

Luna bo v ribah tudi v četrtek in petek do večera. V četrtek ne bo imela pomembnih aspektov, ker je Sonce na koncu znamenja, ni nujno, da bo smer gibanja ravno jasna, tudi energije bo manj. V petek Sonce prestopi v škorpijona, prinese nov utrip, toda lahko ga bomo začutili šele zvečer ali čez vikend.

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