Teden v zvezdah: Danes bomo kot mravljice opravili veliko opravil

Do torka Luna pada proti mlaju, torej nas bo klicalo k zaključevanju v preteklosti začetih projektov. Kot bi bili na koncu maratona, utrujeni in izčrpani, a vemo, da je treba odteči do konca. Zberimo moči in zaključimo. Hkrati si je treba vzeti tudi čas zase, da si lahko v pričakovanju mlaja čim bolj jasno zamislimo, kaj bomo ustvarili v novem luninem mesecu. Jasnejša je vizija, močnejši je občutek, da smo že tam, večja je verjetnost, da to dosežemo.

Danes bo Luna v pridni devici in mi kot mravljice opravili veliko opravil. Dan je idealen za pospravljanje, čiščenje, urejanje, vse, kar zahteva ostro misel in pridne roke. Ker se Merkur, vladar Lune, približuje v konjunkcijo z Marsom, smo lahko nemirni, a izjemno učinkoviti. Mars se harmonično povezuje z luninimi vozli, tako bo delovne energije še več v zraku.

V nedeljo bo Luna v tehtnici, kjer bo ostala do torka popoldne. Ker bo tokrat tudi mlaj v tehtnici, nas dnevi kličejo k introspekciji, spodbujajo, da premislimo, kaj si želimo za naprej. Nedelja je videti lepa, veliko bo potrebe po komunikaciji in povezovanju, zvečer lepih trenutkov v dvoje, prijetne bližine ali radosti. V ponedeljek se bo dovršila konjunkcija Merkurja in Marsa, ki jo čutimo že nekaj dni prej kot prodornost in odločnost, hitre prste in misli. Malo se je treba paziti nemira in prehitre vožnje, preostrih besed. Mlaj se bo dovršil v torek popoldne, na koncu tehtnice, a že v kvadratu s Plutonom, tako bo osebno nosil prečiščevanje, še najbolj v odnosih. To lahko deluje kot kriza, a z malo pozornosti in ljubezni bo zdravilo. Družbeno se vsaj pri nas zdi, da bodo neki trdi pravni boji in več blatenja vladajočih.

V torek ob 17.40 vstopi Luna v škorpijona in ostane tam do petka. V sredo se Neptun premakne nazaj v ribi in svetovno spet prinaša več težav z vodami, zasebno več psihične občutljivosti. Zdelo se bo, da se vračamo nazaj v že preživeto. V sredo Luna v škorpijonu nima aspektov. Če želimo izkoristiti njeno prodornost, je treba slediti svojim čustvom. V četrtek ima Luna veliko aspektov, gnala nas bodo čustva, lahko tudi v kak spor, predvsem pa v boj za tisto, kar nam je pomembno. Zvečer se bo harmonično povezala z Jupitrom in Saturnom, bolj bomo povezovalni.

V petek bo Luna v strelcu, zjutraj prinaša nekaj stresa, a nas poriva iz čustvenega in zasebnega v javno in aktivno. Sončev kvadrat na Pluton lahko pokaže ljudi, ki dosegajo želeno z manipulacijo in pritiskom. Merkurjev trigon na Jupiter prinaša intelektualne uspehe. Dan je dobro izkoristiti za to, da z besedami navdušimo, spodbudimo, motiviramo druge.