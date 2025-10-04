Teden v zvezdah: Dovolimo, da nas življenje samo nosi po svoje

Vikend z Luno v ribah nas po navadi kliče k morju, vodam, lahko tudi v svet domišljije, prek knjig, oddaj, filmov. Tak vikend je namenjen temu, da odklopimo od običajnega, od obveznosti in si dovolimo, da nas življenje samo nosi po svoje. Večinoma prinaša Luna v ribah poseben globok mir, sprejemanje življenja, hkrati se v tišini rojeva navdih.

Danes imamo Venero na južnem luninem vozlu, kar zahteva od nas, da spuščamo iz življenja vse, kar nam je nekoč prinašalo veselje, a ni več primerno za nas. Ker se bližamo ščipu, je jasno, da tudi ribja Luna ne bo pasivna, ampak nas bo življenje podpiralo za akcijo, nam dajalo nove ideje. Toda saj veste, kako je, ko smo pred ščipom, velikokrat so naše reakcije premočne, osebne in potencirane. Jutri se Luna poveže tako z Venero kot Jupitrom, tako je dan lahko bolj prijeten, pasiven, uživaški. Spustimo se z vajeti, dovolimo si lepih stvari.

V ponedeljek in torek bo Luna v ovnu, s tem se bo v nas budilo vedno več nemira. Ves ta nemir, če se le nadzorujemo in smo tudi fizično bolj aktivni, lahko uporabimo za delo, poriv naprej, iskanje novih rešitev, novih pristopov. Dovolimo si originalnost. Ščip se bo dovršil v torek zjutraj, tako so vseeno ti dnevi nekoliko bolj pod pritiskom in naše reakcije močnejše. V ponedeljek zvečer Merkur prestopi v škorpijona.

V petek bomo razigrani

Prvi aspekt v njem bo kvadrat na Pluton, ki bo eksakten v torek, tako je vseeno prva dva dneva treba paziti, da nismo črnogledi, sumničavi, da ne nasedemo manipulacijam in grožnjam drugih. V torek v večernih urah Luna povezuje mundani kvadrat Jupitra in Kirona, ki nas uči, da tudi prepričanja, ideali lahko nosijo rane. Prepričanje je samo pogled na stvar, dopustimo drugim njihova, ne vztrajajmo trdo pri svojih. Odločimo se za tista prepričanja, na podlagi katerih bo naše življenje lepše, ne one, ki nosijo sovraštvo, vojne.

V sredo in četrtek bo Luna v biku, Venera in Jupiter se bosta povezala s sekstilom, tako bo življenje manj kazalo zobe in se bomo imeli lepo. Ti dnevi so idealni za nakupe česa lepega, za obisk banke, če moramo tam kaj urediti, tudi za druge pomembne finančne odločitve. Vsekakor nas Luna v biku kliče, da nahranimo svoje čute in se spomnimo, zakaj je lepo živeti.

V petek bo Luna v dvojčkih, mi razigrani, komunikativni, družabni, malo hektični, a polni idej in zamisli. Ker se Venera že zelo bliža opoziciji s Saturnom, se marsikdo lahko počuti tudi osamljenega ali ima finančne skrbi. Negotovost o svoji vrednosti je posledica preteklosti, toda ko jo pogledamo stvarno, vidimo, da nima pravih temeljev.