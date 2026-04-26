Teden v zvezdah: energija narašča, odnosi pa postajajo vse bolj intenzivni

Luna raste k polnosti, tako bo iz dneva v dan več energije. Venera je že v dvojčkih in kliče v pomladno rajanje, druženje, igrivost in dobro voljo. Mars v svojem znamenju nima nobenih večjih izzivov v tem tednu, življenjske energije bo več kot običajno. Tisti, ki vas čaka dopust: ne poležavajte, potrebovali bomo akcijo. V soboto nas Luna v levu spodbuja, da smo aktivni, igrivi, se znamo zabavati, a ker je dispozitor v kvadratu s Plutonom, se izogibajmo pretiravanju in avtodestruktivnim navadam.

V nedeljo Uran vstopi v dvojčka, kjer bo ostal do 2032. Vznemiril bo naš razum, prinesel veliko idej, hkrati veliko nemira. Želel bo spremeniti medije, šolstvo, nosil spremembe v promet in nove načine prevoza, spodbudil razvoj letalstva. Vznemirljivo obdobje je pred nami. Vsaj sprva ga lahko čutimo kot prijeten nov veter in občutek svobode. Luna bo v nedeljo in ponedeljek v devici, mi redoljubni, ustrežljivi, analitični, veliko bomo premišljevali. Idealna je za to, da na hitro pospravimo dom, koristna je za delo na vrtu. Ugajal nam bo stik z naravo. V nedeljo nam Venerin sekstil na Neptun budi ljubezenska hrepenenja, če jih ne moremo drugače zadovoljiti, nas lahko nahrani romantična knjiga, film ali glasba. Merkurjev kvadrat z Jupitrom govori, da bo v nas veliko misli, ki jih bomo želeli deliti z drugimi. Ponedeljek bo prijeten, umirjen, zaradi Sončeve harmonije z Luninima vozloma bo v nas več pozitivne naravnanosti, optimizma in radosti.

Luna bo v tehtnici od torka do četrtka, idealno bi bilo, da smo na dopustu, saj nas bo želja po lagodju, lepih stvareh in prijetnih druženjih spodbujala prej k uživanju kot delu. V torek imamo Venerin trigon na Pluton, tako bodo odnosi bolj strastni, mi željni priti drugemu bliže. Ker bo v noči na četrtek Venerin kvadrat na Lunina vozla, nas lahko lenoba, pretiravanje z dobrim tudi obremeni. V četrtek imamo paralelo Venere in Jupitra, želja po lagodju in užitku bo velika, pazimo, da ne zapravimo preveč. V četrtek se lahko čuti, da smo pred polno luno, naša čustva bodo lahko pretirana.

V petek bo polna luna v škorpijonu, kar lahko spremeni vreme, ker je ascendent karte polne lune v kvadratu s Plutonom, bo manj prijetno. V petek imamo sekstil Venere in Saturna, bolj bomo varčni in premišljeni s financami. Koristno je, da se zavemo, katere ljudi imamo v življenju, na koga se lahko vedno zanesemo. Pogosto jih imamo za samoumevne, a brez njih naše življenje ne bi bilo varno. Merkujeva konjunkcija s Kironom prinaša besede, ki ranijo, a velikokrat tudi priložnost za rast z iskrenimi, poglobljenimi pogovori.