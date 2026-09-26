Teden v zvezdah: hitro dogajanje, družinske napetosti in možnost vremenskega preobrata

Danes polna luna ustvarja posebno konfiguracijo zmaj, ki sili v spremembe, k temu, da se naučimo povezovati tudi s tistimi, ki ne razmišljajo kot mi. Ko takega človeka spremeniš v pošast, z njim ne moreš ustvariti harmonije. Tokratna polna luna nas uči, da človek mora znati komunicirati in sodelovati z vsemi, naj ne odrivamo ali zavračamo ljudi z drugačnimi pogledi. Ker je lunacija kotna za Slovenijo, je možna pomembna sprememba vremena, predvidevam, da bo to bolj vlažno, hladnejše.

Polna luna bo v ovnu, stvari se bodo dogajale hitro, nemirno, vrh zmaja je v tehtnici, povezovanju in sodelovanju. Najlaže je drugega oblatiti, najti skupno pot in cilje je teže. Vikend bo naporen, tudi ker je dispozitor Lune Mars v kvadratu s Kironom, hkrati sta oba na koncu znamenja. Šibek Mars nakazuje človeka, ki zaradi lastne šibkosti napada šibkejše od sebe. Lahko pride na plan neka kruta zgodba ali družinska agresija. Znati se postaviti zase s pravo mero je modrost, ki se je je treba naučiti.

Luna bo ostala v ovnu do ponedeljkovega poznega popoldneva. Mars isti dan zjutraj prestopi v leva in bo tam malo manj kot dva meseca. V tem času bomo bolj odločni, tekmovalni, imeli več energije, bolj jasno postavljali meje. Senčna stran je, da smo lahko bolj sebični in egocentrični. V ponedeljek bo energije še preveč zaradi paralele Marsa in Urana – delo, šport ali seks jo sprostijo.

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V ponedeljek ob 16.40 prestopi Luna v bika in energija se spremeni, umiri, prizemlji. Toda ker se poveže negativno z Marsom in Plutonom, bodo prve ure Lune v biku naporne, več bo trme, jeze, grobega uveljavljanja svoje volje. V torek in sredo bo Luna biku mirnejša, znamo biti preveč pasivni in uživaški. Merkur bo na koncu znamenja sprva tvoril harmonijo z vozloma in opozicijo s Kironom, prinašal potrebo predelati ranjena čustva prek besed. Merkur v sredo, 30. 9., prestopi v škorpijona, kjer bo dolgo, saj se tam obrača. To nakazuje obdobje večjega fokusa, sposobnost videti ozadje stvari, detektivski razum, a tudi sumničavost, črnogledost in zastrupljanje odnosov s strupenimi besedami.

V sredo vstopi Luna v dvojčka in tvori lepe povezave. Če se le da, se družimo, si razgibajmo dan s filmom, oddajo, glasbo. Tudi četrtek, 1. 10., bo prijeten, veliko bo komunikacije, dopoldne dogovorov, nato resnih premislekov in načrtovanja. A ker bo v petek T-kvadrat Merkurja v kvadratu z opozicijo Marsa in Plutona, je treba paziti, da nismo grobi, vsiljivi in z jezo in nemirom ne silimo prek meja ljudi. Izjemno previdni bodimo na cesti.