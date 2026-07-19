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Teden v zvezdah: izjemni časi, astrološko gledano

Lotos transaturnovcev se je začel sestavljati v sredo, 15. 7., in bo zaključil sestavljanje v soboto, 25. 7. Kaj to pomeni, je astrologom uganka, bo pa nekaj posebnega, česar ljudje še nismo doživeli.
Joy Lotos. FOTO: S
Joy Lotos. FOTO: S
Joy Lotos
 19. 7. 2026 | 10:10
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Na družbeni ravni se dogaja veliko, na duhovni pa se je treba prizemljevati, ker nas bo hotelo odnesti v dušne sfere, na višje vibracije, ki lahko, če nismo prizemljeni, prinašajo tudi psihične težave. Naša rešiteljica je narava: morje, reke, gore, gozdovi. V torek se bo lotosu pridružil še Jupiter, skupaj bodo tvorili pol Davidove zvezde, kar prinaša spremembe na finančnih trgih, veliko občutka osvoboditve in novih uvidov, navdiha, razvoja.

Luna raste, čas je za akcijo. Merkur se ustavlja, da bi se obrnil direktno, modro je, da se še ne odločamo o večjih in pomembnejših dogovorih in odločitvah. Saturn upočasnjuje in nam bo kazal, kje so potrebne racionalnost, načrtnost, odgovornost, kje je potrebnega veliko potrpljenja in truda.

Vikend se zdi prijeten. V soboto bo Luna še v devici, mi premišljeni, natančni, možni so pomembnejši premiki, ljudstvo bo glede nečesa spregledalo in pozneje lahko s to jasnostjo prepreči kake manj prijetne načrte močnih, bogatih.

Od nedelje do torka popoldne bo Luna v tehtnici. V nedeljo bomo iskali harmonijo, bili pozitivno naravnani, se harmonično povezovali. Marsov sekstil s Saturnom nas bo delal vztrajne in trpežne, tega dne bi bilo dobro iti v kak hrib. Tudi v ponedeljek dopoldne bomo še trpežni in delavni, popoldanske ure nosijo več nemira in napetosti. Stvari znamo razumeti malo po svoje, reagirati pretirano čustveno. V torek in do srede popoldne bo Luna v tehtnici, tvorila tudi prvi krajec, prinesla prve izzive, toda vzdušje je videti pozitivno, polno uvidov, navdiha, občutka svobode.

Luna bo potovala po škorpijonu od torka nekaj čez pol štirih popoldne pa do petka. Torkovo popoldne in večer znata biti nekoliko bolj naporna, možen bo notranji pritisk, kdo zunaj nas bo morda pritiskal na nas s svojo močjo. Sreda je videti prijetna, Lunini aspekti harmonični, ljudje si prek dotikov in pogovorov lahko pridemo blizu, odkrivamo skrivnosti drug drugega. Četrtek bo bolj naporen. Čeprav bo Sonce od srede zvečer že v svetlem levu, bo njegov prvi aspekt kvadrat na Kiron in nas lahko zaboli občutek, da je z nami nekaj narobe ali da drugi ne znajo videti, kdo smo.

Petek bo lep, radosten, energičen, ne ostajajmo doma. Luna v strelcu, Venera in Merkur v harmoniji, vse kaže, da bomo imeli veliko energije, zaleta in se znali lepo povezovati. 

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