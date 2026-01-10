Teden v zvezdah: Kironovi naporni aspekti se bodo vlekli do torka

Danes bo napornejši zadnji krajec, ki bo prinesel stresljaj, povezan s prejšnjo polno luno. Tvori se križ, ki pomeni, da moramo nekaj težkega vzeti na rame in prenesti, hkrati prinaša hitre spremembe. Družbeni kvadrat Jupitra in Kirona bo vpet v zadnji krajec, s čimer bo izpostavljeno občutenje, da pravni sistemi ne delujejo več, da je občutek za pravico ranjen. Zasebno Kironova vpletenost v krajec prinaša dneve, ko se bo treba soočati z lastnimi ranami. Redkokdo bo ostal nedotaknjen, saj bodo kar trije planeti v kvadratu z njim. Ker bo Luna vse to aktivirala danes, znajo tedaj priti rane na plan. Kironovi naporni aspekti se bodo vlekli do torka.

Danes in jutri do poldneva bo Luna v tehtnici, a ne bo delovala mehko in povezovalno, ampak bo odpirala rane v odnosih in pri občutenju lastne vrednosti. Veliko bo pretiravanja, lakomnosti, brezpravja, nepoštenosti. Večerne ure bodo naporne. Pazimo nase. Venera ima v nedeljo kvadrat s Kironom, tako se bomo spraševali, ali dajemo preveč, ostajamo brez vrednosti v odnosih, ker se ne cenimo dovolj.

Jutri bo Luna prešla v škorpijona. Premik se bo zdel prijeten. Luna nam v naslednjih dneh omogoča, da globlje predelamo, kar se je dvignilo na plan. Popoldne smo vseeno lahko črnogledi, saj tvori kvadrat na Pluton in spodbuja močnejše čustveno doživljanje. Po škorpijonu bo Luna potovala tudi v ponedeljek in torek, njeni aspekti bodo spodbudni, zaradi česar nam bodo čustva pomagala opraviti svoje delo, izpeljati cilje. V ponedeljek bo Sonce tvorilo kvadrat s Kironom, odpirale se bodo rane, vezane na samozavest in v odnosih z avtoritetami. V torek bo Mars v kvadratu s Kironom, treba bo najti pravo mero pri postavljanju meja. Vsaka napadalnost se bo vrnila nazaj k napadalcu. Ker je Luna v spodbudnih aspektih, bomo laže predelali rane.

V sredo, četrtek in v petek bo Luna v strelcu. Njen navdih bo deloval spodbudno, nas potiskal k ciljem, budil idealizem. V sredo je treba paziti, da ga ni preveč, ker se Merkur z opozicijo povezuje z Jupitrom. Prizemljujmo se, ne govoričimo, ampak stvari dobro premislimo v sebi. V četrtek se Venera poveže z Uranom in Saturnom v lotos, kar prinaša hladno, trezno in praktično energijo na finančno področje, dobro načrtovanje, stabilnost. Čustveno je dobro ozavestiti, kako pomembno je, da imamo ob sebi nekoga, na kogar se lahko zanesemo. Petek bo naporen. Več bo skrbi. Merkurjev kvadrat s Kironom budi soočenje z dvomi o lastni inteligentnosti ali bolečini zaradi izrečenih besed. Pripravljamo se na mlaj v nedeljo, ki prinaša bolj konstruktivno energijo.